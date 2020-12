Der Obi-Baumarkt auf der Lauterer Höhe verschenkt in diesem Jahr Weihnachtsbäume. "Einige unserer Märkte hatten die Idee, Menschen und sozialen Einrichtungen nach diesem turbulenten Jahr eine Freude zu bereiten, und verschenken ihre Weihnachtsbäume an all jene, denen es in diesem Jahr nicht möglich war, für ihre Familien oder sich selbst einen Baum zu kaufen oder die in dieser schwierigen Zeit Besonderes geleistet haben", heißt es auf der Homepage des Unternehmens. Die Aktion fand seit Montag, 21. Dezember, in allen Obi-Märkten deutschlandweit statt. Einen Tag vor Heiligabend waren noch viele Nordmanntannen zu haben. Durch den coronabedingten Lockdown ist der Baumarkt nur für Gewerbekunden geöffnet, für Privatkunden ist das Geschäft wie viele andere auch geschlossen. "Weihnachtsbäume hätten wir auf dem Parkplatz im Freien jedoch an jedermann verkaufen können", so ein Mitarbeiter. Die letzte Chance auf einen Gratis-Weihnachtsbaum gibt es heute in der Zeit zwischen 8 und 13 Uhr. Foto: Christoph Winter