Bäume statt Lastverkehr

Zum Ausbau der Spitalbrücke wird uns geschrieben: Soweit ich weiß, müssen die Bäume an der Spitalbrücke nur deshalb weg, weil man von staatlicher/städtischer Seite einen überdimensionierten Ausbau der Brücke will. Also, es reicht kein Neubau mit 100-jähriger Hochwasserfreilegung, nein, es muss noch eine Schippe größer und wuchtiger sein und der meiner Meinung nach nicht nötige Ausbau für Schwerlastverkehr mit 40 Tonnen (seit Jahren sind nur 3,5 Tonnen zulässig) möglich gemacht werden. Nur dann gibt es finanzielle Zuschüsse. Wenn so gebaut wird, werden sicher größere Fundamente nötig sein - aber muss so gebaut werden?

Eine Zufahrt in die untere Stadt für Schwerlastverkehr ist jetzt schon über die Zitterstraße und später sicher auch über das Campusareal möglich. Zudem ist der Ausbau in dieser vorgesehenen Form für Staat und Stadt erheblich teurer.

Das muss doch mit den staatlichen Stellen verhandelbar sein. Die Leute dort sind doch auch nicht blöd, sehen sicher die Problematik und haben auch nicht unbegrenzt viel Geld zum Ausgeben. Zwei ortsbildprägende, gesunde alte Bäume dem sicher seltenen Schwerlastverkehr Richtung Marienplatz zu opfern, halte ich für absoluten Blödsinn - vor allem, weil es andere Möglichkeiten gibt. Es ist nichts alternativlos! Man muss halt nur mit den Leuten reden.

Franz Köstner

Marktrodach