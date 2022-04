Streuobstwiesen gelten als ein artenreiches Biotop. Sie bieten einer Vielzahl an Arten einen Lebensraum. Während in der Wiese verschiedene Bestäuber, Heuschrecken, Spinnentiere oder auch Säuger beheimatet sein können, finden sich in den Bäumen Höhlenbrüter, Nager und holzbewohnende Käfer. Im Markt Bad Bocklet finden sich zahlreiche Streuobstwiesen. Um diese weiterhin zu erhalten, wurden nun durch Dieter Weisenburger vom Bund Naturschutz/Rhön Natur sowie vom Bauhof des Marktes Bad Bocklet neue Obstbäume gepflanzt. 21 Obstbäume wurden auf Naturschutzgrundstücken des Bund Naturschutzes sowie des Landesbundes für Vogelschutz und des Landkreises Bad Kissingen rund um Großenbrach gepflanzt. 20 weitere Bäume werden als Ergänzung von Fehlstellen im ganzen Markt Bad Bocklet gepflanzt. Gesponsert wurden die Apfel-Hochstämme durch das Projekt "Grüngitter" - eine Gemeinschaftsinitiative im Landkreis Bad Kissingen. Das Projekt geht gegen den Verlust der biologischen Vielfalt vor. Ökologisch hochwertige Flächen sowie die damit verbundenen Arten sollen geschützt und erhalten werden. Außerdem werden Flächen renaturiert und ökologisch aufgewertet sowie Lebensräume vernetzt. Somit kann das "Grüngitter" einen wichtigen Beitrag zum bayernweiten Biotopverbund leisten.

Zur gemeinsamen Pflanzung eines Apfelbaumes fanden sich Bürgermeister Andreas Sandwall, Matthias Franz, Projekt "Grüngitter" Landratsamt Bad Kissingen, Dieter Weisenburger, Bund Naturschutz/Rhön Natur, Marktgemeinderätin Martina Faber sowie Bauhofleiter Stefan Metz auf der Streuobstwiese des Bund Naturschutzes bei Großenbrach ein. "Es ist wichtig, den Bestand der Streuobstwiesen zu pflegen und zu erhalten", setzt sich auch Bürgermeister Andreas Sandwall für die Streuobstwiesen ein. "Vielen Dank für das Sponsern der Bäume durch das Projekt Grüngitter". Der Obstbaumschnittkurs in Großenbrach Anfang März wurde ebenfalls über das Projekt "Grüngitter" finanziert und sehr gut angenommen. Aufgrund der großen Nachfrage ist nun auch noch ein Sommerschnittkurs geplant. Zum Abschluss sollen auch noch in die Jahre gekommene Vogel-Nistkästen durch neue ersetzt werden. red