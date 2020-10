In einem spannenden und phasenweise hochklassigen Erstligaspiel in der Pfalz unterlagen die Puppenstädter dem heimstarken und favorisierten KSV Kuhardt knapp mit 5858:5823.

1. DCU-Bundesliga

KSV Kuhardt - PSV Neustadt 5858:5832

Eine gute und vor allem kompakte Teamleistung reichte nicht aus, den neuen Bahnrekordinhaber Markus Wingerter mit einer Weltklasseleistung von 1122 Holz zu stoppen. Die Möglichkeit, den Coup zu meistern, wäre dennoch möglich gewesen, wenn man in manchen Spielsituationen etwas cleverer und kaltschnäuziger agiert hätte. In der Startpaarung agierte Jürgen Bieberbach nach starker Startbahn von 283 Holz etwas verhalten, so dass er sich mit guten 963 Holz begnügen musste. Patrick Kalb hatte auch viele gute und weniger gute Phasen zu verzeichnen und kam bei guten 973 Holz ins Ziel.

Sascha Hammer und Dietmar Gäbelein sollten das Spiel so lange wie möglich offen halten, um ihre Farben nah an den Gegner heranzuführen. Hammer (969) und Gäbelein (972) verloren sogar noch an Boden mit ihren ansprechenden Leistungen.

87 Holz im Rückstand ist kein einfaches Unterfangen und Moosburger und Hönninger warfen alles in die Waagschale. 52 Holz konnte man wieder zurückholen, was nicht ganz zum Sieg reichen sollte. Moosburger wurde mit seinen 993 Holz Mannschaftsbester und Hönninger erreichte gute 953 Kegel.

Stimmen zum Spiel

Patrick Jochem (Kapitän KSV Kuhardt): Ihr habt uns auf die letzten 100 Wurf nochmal alles abverlangt und das Spiel hätte keine 50 Wurf mehr dauern dürfen, da es womöglich zu euren Gunsten gekippt wäre. Im Rückspiel hat der PSV wieder die Chance, die Punkte einzufahren.

Jürgen Bieberbach (Kapitän PSV Franken Neustadt): Erst einmal Glückwunsch zum Sieg und zu Markus Wingerters Weltklasse-Leistung von 1122 Holz. Ich bin mit unserer Zahl nicht unzufrieden, vor allem unsere kompakte Teamleistung von 953 bis 993 stimmt mich positiv für die Zukunft. moos

Die Statistik

KSV Kuhardt - PSV Neustadt 5858:5823 Ergebnisse: Dominik Mendel - Jürgen Bieberbach 887:963 (231, 207, 242, 283) / Markus Wingerter - Patrick Kalb 1122:973 (238, 246, 257, 232) / Nicolai Bastian - Dietmar Gäbelein 991:972 (252, 257, 233, 230) / Jochen Härtel - Sascha Hammer 967:969 (240, 225, 255, 249) / Sascha Leucht - Michael Moosburger 956:993 (268, 228, 250, 247) / Patrick Jochem - Steffen Hönninger 938:953 (237, 245, 244, 227).

Volle: 3826:3844. - Abräumen: 2032:1979.