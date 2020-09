Mehrere Mitarbeiter der Naturbäckerei Oppel in Untersteinbach feierten ihr Betriebsjubiläum. Der Inhaber Michael Oppel konnte in einer Feierstunde zwei Ehrenurkunden, die von der Handwerkskammer für Unterfranken bereitgestellt wurden, übergeben. Elisabeth Oppel, die Seniorchefin des Hauses, wurde für 50 Jahre Betriebszugehörigkeit ausgezeichnet und Bäcker Sven Düsel für 25 Jahre. Ferner würdigte die Firma drei weitere Beschäftigte für ihre langjährige Treue zur Bäckerei. " Ein gutes Betriebsklima schafft Vertrauen und Verantwortung", so Michael Oppel, der sich freut, dass alle Geehrten im eigenen Betrieb das Handwerk erlernten. "Wir sind dankbar und sehr stolz auf unsere Mitarbeiter, die in so einer langen Zeit auch für Erfolg und Qualität unseres Unternehmens verantwortlich sind", sagte der Chef. red