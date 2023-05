Alkohol im Wert von etwa 50 Euro haben zwei Männer am Samstagabend in einem Verbrauchermarkt in der Kissinger Straße in ihre Taschen gesteckt. Eine Mitarbeiterin, die in ihrer Freizeit dort war, habe den Filialleiter informiert, wie die Polizei in ihrem Bericht schreibt. Dieser konnte einen der Täter dank der Hilfe von Kunden stellen. Der Mann hatte den Markt mit dem Diebesgut bereits verlassen. Der zweite konnte allerdings flüchten. Die Polizei suchte das Umfeld nach ihm ab, konnte ihn aber nicht finden. Da der festgehaltene Dieb weder Ausweispapiere mit sich führte noch angeben konnte, wo er wohnt, außerdem aufgrund einer Sprachbarriere keine anderen Erkenntnisse gewonnen werden konnten, nahmen ihn die Beamten mit zur Dienststelle. Nach einigen Minuten kam ein polnischer Staatsangehöriger zur Polizeiinspektion Hammelburg und übergab den Personalausweis des Festgenommenen. Er verstrickte sich in Widersprüche und gab am Ende zu, dass er der gesuchte zweite Dieb ist, so die Polizei . Gegen beide Täter wurde Anzeige wegen gemeinschaftlichen Ladendiebstahls erstattet. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurden sie schließlich wieder entlassen, nachdem die Beamten ihre Personalien festgestellt hatten und die beiden eine postalische Anschrift nennen konnten. pol