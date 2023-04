Am Freitag, 5. Mai kommt Europa gleich auf zweifache Weise nahe. Die Europa-Union Kreisverband Hammelburg hat mit Unterstützung der Hanns-Seidel-Stiftung einen Referenten zu zwei europäischen Themen gewinnen können. Michale G. Möhnle ist Journalist, Publizist und ehemaliger Pressesprecher im Europäischen Parlament und ausgewiesener Kenner des politischen Europas.

Am Freitag, 5. Mai, wird Michael Möhnle zunächst im Frobenius-Gymnasium um 9.30 Uhr in einer schulischen Veranstaltung zu „Wir sind Europa - 60 Jahre deutsch-französische Freundschaft - Europäische Identität - Die Erneuerung der EU“ sprechen. Der historische Weg zu diesem neuen, modernen Europa, das einen Neuanfang nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges wagte, zeichnet der Referent in seinem Vortrag für die Schüler nach. Am Anfang stand der deutsch-französische Freundschaftsvertrag. Europa muss immer wieder neu im Konzert der Großmächte seine Identität finden.

Am Abend wird Michael Möhnle in einem öffentlichen Vortrag im Europa-Haus am Viehmarkt in Hammelburg sprechen. Dazu sind die Mitglieder der Europa-Union und interessierte Gäste eingeladen. Das Thema lautet: „Europa wird klimaneutral bis 2050 – Der europäische Green Deal – Start in die Wasserstoffwirtschaft“. Der Energieträger Wasserstoff ist eben keine ausschließlich nationale Angelegenheit, die europäischen Staaten suchen auch hier den Schulterschluss. Der Vortrag beginnt um 19 Uhr. Dieter Galm