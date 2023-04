Am Freitag kam es in Bad Brückenau zu zwei Unfällen mit Unfallfluchten. Wie die Polizei mitteilt, entstand bei der ersten in der Unterhainstraße am Freitagmorgen ein Schaden von rund 500 Euro. Eine 69 Jahre alte Autofahrerin parkte ihren Wagen kurzzeitig in der Unterhainstraße, um auf ihr Handy zu schauen. Als sie weiterfahren wollte, fuhr ein vorbeifahrendes Auto gegen ihren linken Außenspiegel und fuhr einfach weiter. Die Polizei Bad Brückenau ermittelt wegen unerlaubtem Entfernens vom Unfallort .

Die zweite Unfallflucht ereignete sich am späten Nachmittag. Hier parkte laut Polizei eine Autofahrerin aus einer Parkbucht in der Unteren Badersgasse aus und beschädigte die Frontstoßstange eines anderen geparkten Wagens. Die Unfallverursacherin wurde anschließend vom geschädigten Fahrzeugführer sogar auf den entstandenen Schaden in Höhe von rund 800 Euro angesprochen. Trotzdem entfernte sie sich von der Unfallstelle . Auch in diesem Fall ermittelt die Polizei wegen Verkehrsunfallflucht. In beiden Fällen bittet die Polizei um sachdienliche Hinweise unter Tel.: 09741/ 6060. pol