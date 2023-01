Traditionell führt der Schützenverein Almrausch Neuwirtshaus am Anfang des Jahres seine Königsproklamation durch, und nach zwei Jahren Zwangspause konnte in diesem Jahr wieder ein neues Königshaus proklamiert werden.

1. Schützenmeister Armin Hahn begrüßte die Anwesenden und führte zusammen mit dem 1. Sportleiter Marco Leitschuh durch den Abend. In diesem Jahr haben 62 Teilnehmer am Preis- und Königsschießen teilgenommen.

Elena Kippes (65,4 Teiler) führt als Schützenkönigin das neue Königshaus an. Ihr zur Seite stehen als 1. Ritter Marco Leitschuh (67,0 Teiler) sowie als 2. Ritter Frank Vogler (100,7 Teiler). Im Königshaus der Jugend wurde Emily Blahusch mit einem 41,4 Teiler neue Jugendkönigin. Ihr zur Seite steht als 1. Jugendritter Tim Blahusch (326,3 Teiler) sowie als 2. Jugendritterin Emma Pabst (418,8 Teiler).

Robin Hood wurde 1. Schützenmeister Armin Hahn. Den zweiten Platz als Little John errang Wolfgang Hahn und Bruder Tuck darf sich Hubert Winter nennen. Bei der Jugend war David Vogler der Robin-Hood-Sieger. Zweiter und damit Little John wurde Elias Müller vor Sebastian Bold als Bruder Tuck.

Traditionell wird beim Königsschießen der Almrauschschützen auch ein großes Preisschießen mit durchgeführt. Die Sieger bei der Meisterscheibe, die in den verschiedenen Klassen nach Ringwertung geschossen wird, sind bei den Damen Lena Müller mit 97 Ringen, bei der Schützenklasse Louis Bauer mit 94 Ringen, bei der Jugend Emily Blahusch mit 98 Ringen, bei den Senioren Lothar Bold mit 90 Ringen und bei den Nichtaktiven Landrat Thomas Bold mit 86 Ringen.

Heike Kohlhepp gewann mit einem 13,3 Teiler die Ehrenscheibe, der von 2. Bürgermeister Roland Brönner gestiftete Wanderpokal ging ebenfalls an Heike Kohlhepp mit einem 28,3 Teiler und das von Wolfgang Scholz gestiftete Wildschwein erhielt mit einem 12,3 Teiler Gerda Busch. Die Festscheibe sicherte sich mit einem 7,8 Teiler Vanessa Hahn, dies war auch der beste abgegebene Schuss. Mit einem 15,5 Teiler, gewann Heike Kohlhepp auch die Glücksscheibe bei den Luftgewehrschützen. Bei der Glücksscheibe im Bogenschießen der Schützenklasse lag Armin Hahn vorne, im Bereich der Jugend gewann Elias Müller.

Den von Heike Kohlhepp gestifteten Bogenpokal errang in diesem Jahr Armin Hahn. Der Bogenpokal der Jugend , gestiftet von Ehrenmitglied Hermann Hoos, ging an Elias Müller. Er hat den Pokal zum dritten Mal hintereinander gewonnen, womit die Trophäe nun in seinen Besitz übergeht. Den Pokal für die ausgeschossene Lichtgewehr-Wertung gewann Marie Vogler.

Beim „Er- und Sie“-Schießen sicherten sich Robert und Anke Gwosdz den von Horst Kohlhepp gestifteten Wanderpokal. Bei der Jugend entschieden Tim und Emily Blahusch das „Er- und Sie“-Schießen für sich, sie gewannen den von Ehrenschützenmeister Gerhard Brust gestifteten Wanderpokal. Schützenmeister Armin Hahn bedankte sich bei allen, die dem Verein durch Geld- und Sachspenden die Verteilung von über 120 Preisen ermöglichten. red