Schwer verletzt worden sind zwei Motoradfahrer beim Zusammenstoß mit einem Pkw am Sonntag kurz vor 10 Uhr auf der Staatsstraße 2291 bei Oberthulba . Nach dem Stand der Ermittlungen war ein aus Nordrhein-Westfalen stammender 53-Jähriger mit seinem Auto von Oberthulba in Richtung Autobahn unterwegs, um nach links auf die BAB 7 in Richtung Kassel zu fahren, heißt es im Bericht der Polizei . Beim Abbiegen übersah er die zwei Motorräder, die von Reith in Richtung Oberthulba fuhren. Er stieß mit seinem Pkw frontal gegen das Kraftrad eines 59-Jährigen, der mit schwersten Verletzungen in eine Klinik geflogen wurde, inzwischen aber laut Polizei außer Lebensgefahr ist. Dessen 57-jährige Frau prallte mit ihrem Motorrad in die rechte Fahrzeugseite des Unfallverursachers. Auch sie wurde schwer verletzt und mit dem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Der Autofahrer blieb unverletzt. An beiden Krafträdern entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Die Polizei aus Hammelburg nahm den Unfall auf, auf Anordnung des Staatsanwalts wurde aber auch ein Sachverständiger in die Ermittlungen mit eingebunden. Die Autobahn musste vorübergehend in beide Richtungen komplett gesperrt werden. Neben Polizei und Rettungsdienst waren die Feuerwehren aus Oberthulba , Reith und Hassenbach im Einsatz, heißt es abschließend. pol