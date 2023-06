Philipp Bauernschubert

Thundorf — Beim Abschluss eines Nachtrags zum Straßenbeleuchtungsvertrag ging es im Thundorfer Gemeinderat um den Betrieb und den Umfang der Leistungen. Ferner sind im Nachtrag zusätzlich die Leuchtmittel und die Handhabung bei LED-Lampen integriert. Die Gemeinde Thundorf hat laut aktuellem Verzeichnis insgesamt 204 Brennstellen. Davon sind 14 mit LED-Leuchtmitteln bestückt. Im Eigentum der Gemeinde sind keine Lampen vorhanden.

Die Rechnung stimmt

Die örtliche Prüfung der Jahresrechnung für 2021 wurde vom Rechnungsprüfungsausschuss im Rathaus Maßbach durchgeführt und liegt zur Einsichtnahme in der Verwaltung in Maßbach aus. Die im Rahmen der Rechnungsprüfung aufgekommenen Fragen konnten noch in der Sitzung am 28. April geklärt werden. Der Gemeinderat beschloss die örtliche Prüfung und erteilte für die Jahresrechnung die Entlastung.

Auch 2023 lag ein Antrag des Musikvereins Rannungen auf Gewährung einer Zuwendung zum Projekt „WIM“ (Wir musizieren) dem Gemeinderat vor. Demnach soll das Projekt an der Grundschule Poppenlauer weitergeführt werden. Die Kosten, an denen sich die Gemeinden Markt Maßbach, Gemeinde Rannungen und die Gemeinde Thundorf beteiligen, betrug in den vergangenen Jahren immer circa 7000 Euro. Der freiwillige Zuschuss der Gemeinde Thundorf beläuft sich auf 1000 Euro. Der Gemeinderat beschloss, dem Musikverein für die Durchführung des Projektes im Schuljahr 2022/2023 einen freiwilligen Zuschuss in Höhe von 1500 Euro zu gewähren.

Wasserwart Christian Müller ging noch auf den „Tag des Wassers 2023“ ein. Die mehrtägige Veranstaltung fand ein großes Echo bei den Wasserwerknachbarschaften.