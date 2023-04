Der Markt Schondra schlägt für die Schöffenwahl 2023 einstimmig Brigitte Schöberl vor. Einstimmig beschlossen wurden auch die neuen Kostensätze für Gebühren für die Ausleihe von gemeindlichen Maschinen. Wie Bürgermeister Bernold Martin erklärte, sei damit kein Maschinenverleih geplant. Vielmehr sei die letzte Kostenanpassung vor vielen Jahren erfolgt und neue Geräte seien dazugekommen.

Einige Verwirrung hatte der Antrag der Kirchenverwaltung auf Unterstützung der Reparatur der Glocken der Pfarrkirche in Schondra zur Folge. Die Maßnahme wird voraussichtlich 4441 Euro kosten. Das Vorhaben wird bezuschusst, obwohl in den gemeindeeigenen Förderrichtlinien die festgelegte Summe von 5000 Euro nicht erreicht wird. Weil Kirche kein Verein ist, für die diese Förderrichtlinien gelten, einigte man sich auf einen Zuschuss von zehn Prozent der Gesamtkosten.

Einen Entwässerungsplan für den Neubau einer Lagerhalle aus dem Grundstück „Im Baumgarten 6“ im Gewerbegebiet Schildeck II hatte der Gemeinderat vom Antragsteller gefordert. Der jetzt vorgelegte Plan sieht die Ableitung des Oberflächenwassers in einen zentralen Schacht auf dem Grundstück und dann in den gemeindlichen Regenwasserkanal vor. Zustimmung fand auch der Neubau einer Garage in Schönderling, An der Au 1. bto