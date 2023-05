Bis auf den letzten Platz belegt war der Konzertraum des Vereins zur Förderung der Musikerziehung e.V. beim Sommerkonzert der Musikwerkstatt in Bad Kissingen .

Im ersten Teil versetzte das Community Music Ensemble die Zuhörer in die 60er Jahre. Passend dazu brachten Gäste aus dem Allgäu, Gabriela Kubilke und Jürgen Eußner, zusammen mit Helga Rieck auf den Ukulelen und mit Gesang, die Zuhörer so in Stimmung, dass alle mitsangen. Erstaunlich war, dass sie die Lieder noch kannten, heißt es in einer Pressemitteilung der Musikwerkstatt.

Nicht so bekannt waren die jazzigen Stücke, gespielt von Bianka Müller. Aber ruhig auf seinem Sitz blieb keiner. Die nächsten Töne kamen von einem neuen Duo: Lina Rasvalaev mit der Flöte und Fabienne Baumgart am Klavier. Sehr jung noch und noch nicht lange zusammenspielend, wirkten sie schon sehr routiniert. Beide zeigten auch als Solisten am Klavier schon Erstaunliches, heißt es weiter.

Musik zum Träumen entlockte dann Natalia Rasvalaev ihrer Flöte. Sie ist Solo-Flötistin und Lehrerin in der Musikwerkstatt. Sie schafft es mit ihrer Musik, das Publikum in andere Welten zu entführen. In eine andere Welt, aber etwas anders, entführte dann der Leiter der Musikwerkstatt, Werner Rieck, die Zuhörer. Er hat festgestellt, dass zwischen Bayern und Schleswig-Holstein sehr viel Ähnlichkeit herrscht. Der einzige Unterschied: Im Norden heißt es „die See“ im Süden „an der See“.

Zur Demonstration sang er zwei Lieder mit niederdeutschen Texten. Das Konzert endete mit dem Lied „It’s time to say goodbye“ mit tosendem Applaus. red