1. Vorsitzender Bernhard Schraut konnte bei der Jahreshauptversammlung der Maßbacher Volkstänzer 19 Mitglieder in der Theaterstube in Maßbach begrüßen. Derzeit hat der Verein 93 Mitglieder , zwei weniger als im Jahr davor.

Nach dem Verlesen des Protokolls der letzten Jahreshauptversammlung durch Schriftführerin Christine Kleinhenz folgen die Berichte des 1. Vorsitzenden , der Schatzmeisterin Gudrun Günzel und der Tanzleitung Maria und Gerhard Großmann, heißt es in der Pressemitteilung des Vereins.

Im vergangenen Jahr kam die Normalität wieder zurück. Die Veranstaltungen und Feste waren gut besucht und sowohl die Besucher, als auch die Akteure genossen es, zog Schraut das Fazit aus dem vergangenen Jahr.

So hatten die Tänzerinnen und Tänzer unter anderem beim Fränkischen Heimatabend im Rossini-Saal in Bad Kissingen mit rund 300 Gästen teilgenommen und nach zwei Jahren Coronapause den 32. Kermestanz ausgerichtet, an dem 81 Tänzerinnen und Tänzer von nah und fern teilgenommen hatten.

Die Schatzmeisterin konnte geordnete Verhältnisse ausweisen, was auch von der Kassenprüfung bestätigt wurde. Die Entlastung des gesamten Vorstands wurde einstimmig erteilt.

Termine des Vereins

Der geplante Vereinsausflug nach Bamberg findet am 14. Mai statt. Es ist auch ein Besuch der Europeade geplant. Diese Veranstaltung, bei der sich Trachtengruppen aus ganz Europa treffen, findet vom 12. bis zum 14. Juli in Gotha statt, heißt es weiter in der Pressemeldung.

Am 9. September veranstalten die Volkstänzer ihren 33. Kermestanz. Näheres wird rechtzeitig bekannt gegeben. red