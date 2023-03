Steffen Standke

Manche Bad Brückenauer wunderten sich in dieser Woche: Mitarbeiter des städtischen Bauhofs installierten am Abgang vom Marktplatz in die Brunnengasse einen Handlauf. Sie platzierten das Geländer mittig, direkt neben dem Ablauf des auf dem Marktplatz stehenden Brunnens „Im Gespräch“.

Bemerkenswert ist die Baumaßnahme deswegen, weil es über viele Jahre nur einen kleinen Handlauf am ehemaligen Klubertanz-Geschäftshaus gab. Und das, obwohl die Kombination aus Stufen und Auffahrt steil beziehungsweise in die Gegenrichtung abschüssig ist – was vor allem bei Eis und Schnee den Fußgängern Probleme bereitet.

Bürgermeister hat Bau veranlasst

Und so hat Bürgermeister Jochen Vogel ( CSU ) nach Eingaben von Betroffenen den Bau des Geländers veranlasst, informiert Marcus Markert vom städtischen Bauamt auf Nachfrage.

Als Alternative wäre nur die Verlängerung des Handlaufs am Klubertanz-Gebäude infrage gekommen. Doch das sei an einem Privathaus eher schwierig, deswegen die Lösung auf öffentlichem Grund.