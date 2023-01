Mehr als ihr halbes Leben hat Manuela Sauer bereits im Kliegl-Kindergarten verbracht. Ihr 30-jähriges Dienstjubiläum wurde vom Einrichtungsträger, der Katholischen Kirchenstiftung Herz Jesu Bad Kissingen und ihrem Team ausgiebig gewürdigt und gefeiert.

Als ausgebildete Erzieherin startete Manuela Sauer bereits 1990 im Kliegl-Kindergarten und kam, nach einer kurzen Zeit der beruflichen Umorientierung, im Januar 1993 wieder zurück, gleich als Leiterin. Regelmäßige Fortbildungen, mit Blick auf das, was die betreuten Kinder mit ihren Familien und auch das Team brauchen, sind Manuela Sauer stets wichtig und Grundlage für die stetige Weiterentwicklung der pädagogischen Arbeit in der „Kliegl-Familie“. Verschiedene Umbaumaßnahmen im Haupthaus in der Maxstraße, zahlreiche Praktikanten und derzeit zwei Außenstellen der Einrichtung hat Manuela Sauer stets fachlich kompetent begleitet. Die Vermittlung der christlichen Grundwerte ist ihr ebenso ein Herzensanliegen wie das private Engagement in ihrer Heimatpfarrei. Geschenke von Trägerseite, Team und Elternbeirat wurden als Zeichen der Wertschätzung überreicht. kam