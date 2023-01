Zum 50. Mal startete die Trachtenkapelle des Musikvereins 1962 Oerlenbach e.V. mit ihrem traditionellen Dreikönigskonzert ins neue Jahr . Eröffnet wurde das Jubiläumskonzert von der Jugend des Musikvereins Oerlenbach , unter anderem mit dem Titel „Havanna“ von Camilla Cabello. Anschließend begrüßte die Trachtenkapelle ihr Publikum in der bis auf den letzten Platz besetzten Hegler-Halle mit der Polka „Grüß Gott“.

Durch das kurzweilige Programm führte Jonas Kiesel, der sonst die Kapelle an der Gitarre und mit seinem Gesang unterstützt. Im Laufe des Abends wurden die Zuhörer mit auf eine abwechslungsreiche Reise durch alle Stilrichtungen der Musik genommen. Die Kapelle unter Leitung ihres Dirigenten Gregor Winkler bot neben klassischen Stücken wie der Overtüre „Leichte Kavallerie“ auch moderne Klassiker, zum Beispiel die Hits von Frank Sinatra dar. Südamerikanische Rhythmen erklangen mit dem Medley „Fiesta Latina“ in der Halle und Melodien aus dem Musical „Aladdin“ führten die Zuhörer anschließend in den Orient.

Für Stimmung sorgte der Galopp „Erinnerungen an Zirkus Renz“. Hier zeigte Ryszard Biernacki sein Können am Xylophon. Traditionelle Blasmusik durfte natürlich auch nicht fehlen. Dabei bediente man sich, beispielsweise beim Marsch „Euphoria“, wie auch schon bei vorangegangenen Konzerten an dem Repertoire der Formation Viera Blech.

Im Rahmen des Konzertes führt der Verein auch Ehrungen langjähriger Musiker und Mitglieder durch. Dieses Jahr überreichte der Vorstand des Musikvereins , Hubert Kuhn, zahlreiche Nadeln und Urkunden, da er auch die Ehrungen der vergangenen zwei Jahre nachholte. Im Jahr 2022 wurde der Musikverein Oerlenbach 60 Jahre alt. Genauso lange spielt auch Herbert Nöth schon Tenorhorn, wofür er nun geehrt wurde. Für 60 Jahre aktives Musizieren bekam er vom Nordbayerischen Musikbund die Ehrennadel in Gold „60“ und eine Urkunde.

Eine besondere Ehrung durfte Hubert Kuhn außerdem vornehmen. Franz Kuhn wurde zum Ehrenmitglied des Vereins ernannt. In über 40 Jahren als aktiver Musiker, darunter 15 Jahre als Vorstand, prägte er die Geschicke des Vereins außerordentlich. Maßgeblich war er in seiner Zeit als 1. Vorsitzender an der Planung, dem Ausbau und der Gestaltung des Musikheims beteiligt. Stellvertretend für den ganzen Verein sprach der 1. Vorstand ihm Dank und Anerkennung aus.

Mit dem Stück „Guten Abend, Gut’ Nacht“ von Johannes Brahms und zwei Zugaben verabschiedeten sich die Musiker vom Publikum, das den gelungenen Abend bei guten Gesprächen noch gemütlich ausklingen ließ.

Die Trachtenkapelle ist schon bald wieder in der Hegler-Halle zu hören. Wer gerne sein Tanzbein schwingt, ist am Samstag, 11. Februar, zum Faschingstanz eingeladen. Um 20 Uhr öffnen sich die Türen des „Zirkus Musikus“, teilte der Musikverein weiter mit. red