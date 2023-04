Die Vorberatungen zum Haushalt – der Marktgemeinderat will in der nächsten Sitzung die notwendigen Beschlüsse fassen – verliefen in ruhigen Bahnen. Wie Bürgermeister Johannes Kramm berichtet, arbeiteten die Ratsmitglieder eine aktualisierte Projektliste ab und pflegten die notwendigen Investitionen und Ausgaben in den gemeindlichen Haushalt für 2023 ein.

Die gestiegenen Energiekosten, die anstehenden Tarifsteigerungen für das Personal und die angehobene Kreisumlage belasten das Zahlenwerk der Kämmerei. Große Projekte sind der Hochwasserschutz und das Projekt „Gleis E-Mobil“. Am Ende, so der Rathauschef, laufen die vorliegenden Zahlen auf eine Pro-Kopf-Verschuldung von rund 400 Euro hinaus.

Alle eingereichten Bauanträge passierten den Marktgemeinderat ohne Gegenstimme. In der Gemarkung Langendorf entsteht eine neue Wohnung mit Dachgaube, in Elfershausen erhält ein bestehendes Gebäude einen zusätzlichen Aufzugsschacht und mit einer neuen Terrassenüberdachung wird ein Haus in Engenthal erweitert. Die Ratsmitglieder befreiten für die Umsetzung der eingereichten Entwürfe die Bauherrn von bestehenden Beschränkungen.

Am Feuerwehrhaus von Machtilshausen hängt künftig auch ein Schaukasten des CSU-Ortsverbands. Die Heimat der örtlichen Floriansjünger wird schon seit einiger Zeit von anderen Organisationen und Vereinen als Informationsstandort genutzt.

Spannend wird die Umgestaltung des Bahnhofes in Elfershausen . In nichtöffentlicher Sitzung hatten die Ratsmitglieder den Auftrag für die Umgestaltung des Platzes vergeben. Das Büro Dietz und Partner soll nun Ideen ausarbeiten, die die Kombination zwischen der Bahn und der E-Mobilität stärken. Angedacht ist ein E-Bike-Verleih und eine Tankstelle für Elektrofahrzeuge. Außerdem soll die Straße „Am Bahnhof“ eine neue Asphaltdecke erhalten.

Neues Ausflugsangebot

An jedem ersten und dritten Mittwoch eines Monats soll es den Burgschoppen geben. Zusätzlich zu den Öffnungen des beliebten Ausflugzieles durch die Vereine gibt es zweimal im Monat einen guten Tropfen Wein des Winzers Keller (Ramsthal). Zwischen 16 und 21 Uhr freuen sich die neuen Gastgeber in der Trimburg auf Einheimische, Spaziergänger und Wanderer. Plakate werben für dieses zusätzliche touristische Angebot.