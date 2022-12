Die Fachkräfte der Gärtnerei der Bayerischen Staatsbad Bad Kissingen GmbH sind derzeit in den Parkanlagen Bad Kissingens unterwegs, um neue klimaresiliente Bäume zu pflanzen. Bei klimaresilienten Baumarten handelt es sich um Sorten, die besonders robust sind und sich als unempfindlicher gegenüber zu erwartenden klimatischen Veränderungen erweisen, heißt es in der Pressemitteilung der Bayerischen Staatsbad Bad Kissingen GmbH.

„Bei der Auswahl solcher beständigen Arten orientieren wir uns an der Empfehlung seitens der Forstwirtschaft und diverser Fachgremien, die in diesem Bereich weitreichenderes Wissen haben. Es gibt hierzu immer wieder neue Ansätze und Erkenntnisse, weshalb gilt, in den nächsten Jahren Erfahrungswerte über klimatisch anpassungsfähigere Sorten zu ermitteln“, erklärt Holger Paff, Leiter der Gärtnerei der Bayerischen Staatsbad Bad Kissingen GmbH.

Von Esskastanie bis Wildbirne

Zu diesen Baumarten zählen unter anderem die Esskastanie, die Purpur-Erle, die Rot-Esche sowie die Kaiser-Linde und die Chinesische Wildbirne. In den Bad Kissinger Parkanlagen wird außerdem darauf geachtet, dass die neuen Baumarten auch die Wuchsbedingungen vor Ort besser vertragen können und dadurch eine größere Chance haben, sich dauerhaft am Standort zu etablieren, heißt es weiter.

Mit der Pflanzaktion wird der Baumverlust aus den letzten Jahren ausgeglichen und damit die Generationslücken im Baum- und Strauchbestand geschlossen. „Unser Ziel bei der diesjährigen Nachpflanzung von klimatisch anpassungsfähigeren Baumarten ist es, das jetzige Erscheinungsbild der Parkanlagen zu wahren und damit unseren Beitrag dazu zu leisten, diese Orte auch für zukünftige Generationen als Kultur- und Erholungsraum zu erhalten“, sagt Holger Paff. Darüber hinaus achten die Fachkräfte bei der Bepflanzung auf ein optisch stimmiges Gesamtbild, sodass die Bad Kissinger Parkanlagen auch weiterhin schön anzusehen sein werden, heißt es weiter in der Pressemeldung. red