Ein 58-jähriger Pkw-Fahrer fuhr auf der KG 4 von Ebenhausen in Richtung Ramsthal und wollte nach links in den Reichlersweg abbiegen. Ein nachfolgender 36-jähriger Fahrzeuglenker bemerkte dies nach Polizeiangaben zu spät und konnte aufgrund eines zu geringen Sicherheitsabstands ein Auffahren nicht mehr verhindern. Bei dem Unfall am Mittwochmorgen entstand ein Schaden in Höhe von jeweils circa 1500 Euro an den Fahrzeugen, heißt es im Polizeibericht weiter. pol