Die ersten Proben ohne Coronabeschränkungen fanden für den Gemischten Chor des Gesangvereins Frohsinn in den letzten Wochen endlich wieder statt.

Somit kehrt langsam wieder Normalität für die 44 aktiven Sängerinnen und Sänger ein. Sie treffen sich wieder im angestammten Proberaum im Gemeindezentrum statt im Freien, oder in der weiträumigeren Kirche, hieß es bei der Jahreshauptversammlung des Gesangvereins.

Und schon in Kürze sind größere Auftritte in Planung, was ein volles und straffes Probenprogramm bedeutet. Zunächst darf der Chor das Vortragsprogramm bei der 32. Valentin-Becker-Preisverleihung in Bad Brückenau eröffnen. Die Chorgala mit Uraufführungskonzert findet am 13. Mai ab 18 Uhr im König Ludwig I Saal des Staatsbades statt. Im Juli stellen sich die Sängerinnen und Sänger wieder der strengen Jury beim Leistungssingen des Fränkischen Sängerbundes. Dann soll das Prädikat Leistungschor wieder erneuert werden.

Nicht gleich in die B-Kategorie

Allerdings hat sich Chorleiter Erhard Schumm dazu entschlossen, nach dieser langen probenlosen Zeit nicht gleich wieder in der B-Kategorie mit sehr hohem Schwierigkeitsgrad zu starten. „Wir müssen unser Leistungsniveau erst wieder erreichen. Schließlich fehlen uns drei Jahre intensive Probentätigkeit“, verkündete er bei der Versammlung.

Nachdem Schriftführerin Annelore Heublein den Jahresbericht verlesen hatte, informierte Kassiererin Ulrike Belz über die Vereinsfinanzen, die durch Coronahilfen ein Plus aufweisen konnten. Geprüft wurde die Kasse im Vorfeld von Franziska Seuring und Manfred Fröhlich, die diese als einwandfrei befanden.

Ines Stephan wird künftig als Kassenprüferin fungieren.