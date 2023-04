Wer ist der „Champion de la lecture 2023“ – der Sieger des regionalen französischen Vorlesewettbewerbs 2023? Diese Frage wollten die Schülerinnen und Schüler der Klasse 9a der Jakob-Kaiser-Realschule Hammelburg nicht unbeantwortet lassen. So wagten die zwei Schüler Mirol Ulubey und Lennart Ortmann das Abenteuer und reisten zusammen mit ihrer Französischlehrkraft Selina Dörfner zum 8. Lesewettbewerb in französischer Sprache an die Staatliche Realschule Bad Brückenau . Dort trafen Mirol und Lennart auf die anderen Teilnehmer des Wettbewerbs: die Französischschülerinnen und -schüler der umliegenden Realschulen Bad Kissingen, Mellrichstadt, Bad Königshofen, Neustadt, Haßfurt und Schonungen. Alle mit dem Ziel, ihre französischen Vorlesekünste in einem spannenden Wettbewerb unter Beweis zu stellen – mit viel Engagement und nicht ohne Nervosität. In zwei packenden Runden traten sie vor die Jury, die aus den Französischlehrkräften der teilnehmenden Schulen bestand. Nach einem vorbereiteten Text mussten die Jugendlichen ihre Französischkenntnisse an einem unbekannten Text mit vielen fremden Wörtern unter Beweis stellen. Danach hieß es durchatmen und die Wartezeit zur Siegerehrung mit Croissants und Baguettes versüßen. In der Siegerehrung lobte Konrektorin Nicole Wirth den Einsatz der Schülerinnen und Schüler : „Es erfordert viel Mut, seine Klasse hier zu vertreten.“ red