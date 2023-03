Genau vor drei Jahren fand der letzte gemeinsame Nachmittag der Mitmach-Aktiv-Senioren mit Gästen aus dem María-Probst-Wohnheim statt. Um so größer war die Freude, sich nach so langer Zeit, im Generationentreff Taubenschlag wieder sehen zu können. Bei Kaffee und Kuchen war der Redefluss nicht zu bremsen. Die Bewohner aus dem Wohnheim wurden während der langen Isolation gut betreut und es wurden auch Feste gefeiert. Doch der Kontakt zu den Bewohnern der Innenstadt brach abrupt ab. Keine Besuche und keine Ausflüge waren möglich. Einsamkeit ist ein sehr großes Problem und wird künftig, aufgrund des demografischen Wandels, noch steigen. Seniorentreffs sind da eine gute Möglichkeit, sozialen Anschluss zu finden und Freundschaften knüpfen. Ein Seniorentreff , Spielenachmittage, Kaffeeklatsch, Vorträge und Konzerte helfen, Kontakte zu knüpfen. Die katholische und die evangelische Kirchen bieten einmal im Monat ein gemeinsames Mittagessen an. An diesem Nachmittag machte Margarete Bauer, die 85 Jahre schon überschritten hat, die Senioren zum Mitmachen bei einer Sitzgymnastik auf. Gemeinsames Singen, Ratespiele, Gedichte und Geschichten trugen zu einem unterhaltsamen abwechslungsreichen Nachmittag bei. red