Ein Zeichen der Hoffnung ist der jährlich wiederkehrende Weltgebetstag der Frauen am 1. Freitag im März. In 113 Sprachen singen über zwei Millionen Christinnen aller Konfessionen dieselben Lieder, von denen viele extra für diesen einen Tag geschrieben wurden. Sie beten die Gebete dieses Gottesdienstes, der sich immer an den Gegebenheiten eines bestimmten Landes orientiert und authentisch von den Frauen dieses Landes formuliert wurde. In diesem Jahr stand Taiwan im Mittelpunkt.

Das Vorbereitungsteam für den Weltgebetstag in Bad Kissingen hat den Abend organisiert, an dem auch ausführlich über das Land informiert wurde. Auch eine Christin aus Taiwan, die heute in Nüdlingen lebt, hat an diesem Abend teilgenommen.

Der Gottesdienst am 3. März wurde mit Chor und Band und Texten gestaltet und war wieder sehr gut besucht. Anschließend gab es ein kleines Buffet mit Speisen nach taiwanesischen Rezepten im katholische Pfarrzentrum, dazu konnten über 70 Gäste begrüßt werden. Es entstanden viele gute Gespräche und interessante Begegnungen in fröhlicher Atmosphäre.

Der Weltgebetstag der Frauen entstand vor 130 Jahren in Nordamerika und ist die größte ökumenische Basisbewegung christlicher Frauen. Er verbindet Gebet und Handeln für Frieden, Gerechtigkeit und Frauenrechte in Kirche und Gesellschaft.

In Taiwan lag der Schwerpunkt auf der Situation der Arbeitsmigrantinnen, die unter Ausbeutung, Geringstlöhnen und häuslicher Gewalt zu leiden haben. Sie sind oft mit Knebelveträgen gebunden, so dass eine Rückkehr ins Heimatland nur mit unbezahlbar hoher Verschuldung möglich wäre. Hier setzt der Weltgebetstag an und unterstützt Partnerorganisationen im asiatischen Raum, wie etwa das Hope Workers Center in Taiwan und die Asian Pacific Mission for Migrants mit den gesammelten Spenden. In Bad Kissingen konnten in diesem Jahr 1018 Euro überwiesen werden. Im nächsten Jahr steht Palästina im Mittelpunkt des Gebetstages. Das Team in Bad Kissingen ist offen für alle Christinnen, die am Weltgebetstag mitmachen möchten.

Der nächste Weltgebetstag findet voraussichtlich am 1. März 2024 mit Gottesdienst, Gebet und Ausklang statt. red