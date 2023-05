In derFinanzausschusssitzung hat sich das Gremium mit den Haushaltszahlen befasst. So wurde der Gesamtplan des Haushaltes 2023 vorgelegt. Dieser beläuft sich in Einnahmen und Ausgaben auf 18.165.230 Euro und liegt rund eine Million Euro über dem Haushaltsvolumen des Vorjahres (17.146.030 Euro ), wie im Protokoll der Sitzung nachzulesen ist. Der Verwaltungshaushalt beläuft sich in Einnahmen und Ausgaben auf 9.720.050 Euro , der Vermögenshaushalt auf 8.445.180 Euro .

Die Entwürfe für Verwaltungshaushalt und Vermögenshaushalt 2023 hat der Finanzausschuss besprochen und einstimmig befürwortet. Diese werden nun dem Gemeinderat vorgelegt. Gleiches gilt für den Investitionsplan, für den ebenfalls einstimmig votiert wurde.

Im Verwaltungshaushalt hatte das Gremium während der Vorberatungen einen Blick auf die Steuer-Einnahmen geworfen: Die Ansätze für die Grundsteuer A plus 1000 Euro ) und Grundsteuer B plus 30.000 Euro ) wurden an die Vorjahresergebnisse angepasst (37.000 Euro und 530.000 Euro ). Der Ansatz für die Gewerbesteuereinnahmen wurde auf 1.300.000 Euro festgelegt. Dabei wurden die Ergebnisse der Vorjahre (2022: 1.937.596 Euro ; 2021: 1.654.238 Euro ; 2020: 1.080.671 Euro ) berücksichtigt. Bei der Schlüsselzuweisung ergeben sich im Vergleich zum Jahr 2022 deutliche Einbußen in Höhe von 268.750 Euro (ein Minus von rund 14,40 Prozent gegenüber dem Vorjahr).

Die Gewerbesteuereinnahmen haben sich positiv entwickelt (Haushaltsansatz 2022: 1.100.000 Euro , Rechnungsergebnis 2022: 1.937.596 Euro ). Daher wurde der Haushaltsansatz für 2023 mit 1.300.000 Euro den Ergebnissen der Vorjahre angepasst. Zu den Einnahmen in Verwaltung und Betrieb zählen die Holzverkäufe. Die Einnahmen sind hier mit 120.000 Euro um 40.000 Euro (50 Prozent) höher eingeplant als im Haushalt 2022 (Rechnungsergebnis 2022: 124.436 Euro ). Beim Bestattungswesen wurden die Einnahmen aus Friedhofsgebühren mit 23.020 Euro angesetzt (Rechnungsergebnis des Vorjahres: 21.392 Euro , Ansatz des Vorjahres: 20.010 Euro ).

Mit Blick aus die Ausgabenseite des Verwaltungshaushaltes zeigt sich dass die Kreisumlage mit 2.705.290 Euro höher ausfällt als in den Vorjahren (Ansatz 2022: 2.169.940 Euro , Ansatz 2021: 2.320.000 Euro , Ansatz 2020: 2.171.000 Euro ). Die Gewerbesteuerumlage wurde mit 200.000 Euro um 50.000 Euro höher als 2022 angesetzt. 2023 kann dem Vermögenshaushalt ein Betrag von 202.550 Euro zugeführt werden, was der Mindestumlage entspricht.

Pro-Kopf-Verschuldung steigt

Wie aus den Vorberatungen weiter deutlich wird, muss Oerlenbach den Vermögenshaushalt neben den Beitragseinnahmen, Grundstücksveräußerungen und Investitionszuweisungen überwiegend durch eine hohe

Rücklagenentnahme (2.913.940 €) finanzieren. Eine Kreditaufnahme über 1.000.000 Euro ist demnach ebenfalls angedacht. Der Schuldenstand betrug zum 31. Dezember 2022 423.750 Euro (Pro-Kopf-Verschuldung: 84,28 Euro ). Wird der Kredit genutzt, steigt die Pro-Kopf-Verschuldung auf 242,89 Euro (Verschuldung zum 31. Dezember 2023 bei 1.221.250 Euro ).

Einiges gilt es in der Gemeinde zu investieren: Umgestaltung des ehemaligen Bankgebäudes zum „Haus der Mitte“ in Oerlenbach ; Umbau des Feuerwehrhauses Ebenhausen zum Dorfgemeinschaftshaus; Erweiterung des Feuerwehrhauses um einen Stellplatz; Sanierung der Grundschule Rottershausen; Photovoltaikanlagen auf verschiedenen Liegenschaften der Gemeinde; Flächenneugestaltung des Areals der ehemaligen

Gaststätte an der Schwarzen Pfütze in Rottershausen. Eine große Herausforderung steht mit dem Neubau einer Kindertagesstätte in Eltingshausen an, wie in den Vorberatungen deutlich wurde. Hier werden mehr als 7.000.000 Euro auf die Gemeinde zukommen. red/lue