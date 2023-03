Anlässlich der Kar- und Ostertage bietet die Kolping-Akademie Würzburg von Donnerstag bis Sonntag, 6. bis 9. April, verlängerte Wochenenden für unterschiedliche Zielgruppen an.

„Das biblische Geschehen der österlichen Tage von Gründonnerstag bis Ostern enthält die zentrale Botschaft des christlichen Glaubens“, heißt es in der Ankündigung. Für Familien beziehungsweise für Jugendliche und junge Erwachsene finden diese im Haus Volkersberg bei Bad Brückenau statt. Die Teilnehmenden setzen sich altersgerecht mit dem eigenen Glauben auseinander. Auf dem Programm stehen unter anderem Workshops für alle Altersstufen, Gottesdienste mit neuen liturgischen und kreativen Elementen sowie die kreative Vorbereitung auf das Osterfest. Für Paare und Singles gibt es ein Angebot im Exerzitienhaus Himmelspforten in Würzburg. Verschiedene Angebote sollen die österlichen Tage mit Körper, Geist und Seele erlebbar machen. Domvikar Paul Weismantel, Leiter des Referats Geistliches Leben, feiert die Gottesdienste in der Hauskapelle von Himmelspforten. Anmeldung bis Freitag, 31. März, und weitere Infos online unter kolping-akademie-wuerzburg.de, Bereich „Familienbildung und Erziehung“. red/pow