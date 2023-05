Der Internationale Museumstag wird am Sonntag, 21. Mai, gefeiert. Passend zum diesjährigen Motto „Museen entdecken“ findet an diesem Wochenende im Museum Obere Saline ein Kreativworkshop für Kinder (sechs bis zwölf Jahre) statt, teilt die Stadt Bad Kissingen in einer Pressemeldung mit.

Zusammen mit den Bad Kissinger Künstlerinnen Eva Feichtinger und Tatjana Schmidt entwerfen Kinder Theaterfiguren aus Pappe und entwickeln dabei ihre eigene Performance – die Pappshow. Die Vorführung der Pappshow findet am Sonntag um 16 Uhr statt. Der Workshop beginnt am Samstag und Sonntag, jeweils um 13 Uhr und dauert jeweils bis 17 Uhr (Anmeldung erforderlich unter Tel. 0971 / 807 4230).

Sonderführungen

Am Sonntag ist das Museum Obere Saline von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Bei verschiedenen Sonderführungen durch das Bismarck-Museum und die vier weiteren Museumsabteilungen erhalten Besucher und Besucherinnen Einblicke in die Geschichte des Weltbads Kissingen. Fürstbischöfliche Salzproduktionsstätte und Kurresidenz, von 1876 – 1893 für mehr als 66 Wochen Kurquartier des Reichskanzlers Otto von Bismarck – die Obere Saline ist ein Ort, an dem große Geschichte geschrieben worden ist.

Bismarcks Zofe erzählt

Um 14 Uhr plaudert Bismarcks Zofe Marie aus dem Nähkästchen und gibt bei einer Führung durch die historische Bismarckwohnung Einblicke in das Privatleben des Reichskanzlers . Die Überblicksführung durch alle Abteilungen um 15 Uhr erklärt, wie in Bad Kissingen Salz produziert wurde, zeigt in der original erhaltenen Bismarckwohnung das Leben und Wirken des großen Staatsmanns auf und führt in die Abteilung Spielzeugwelt, wo handgefertigtes Spielzeug aus der Rhön und aus aller Welt Erinnerungen an die eigene Kindheit wach werden lässt.

Bei der Erlebnisführung „Kurgast. Staatsmann. Mythos. Bismarck in Bad Kissingen “ kann man sich um 16 Uhr auf Bismarcks Spuren begeben, um sich selbst ein Bild von dem „Eisernen Kanzler“ zu machen. Der Gründer und erste Kanzler des deutschen Kaiserreiches hat den Kurort 15 Mal aufgesucht. 14 Mal, von 1876 bis 1893, logierte er in der Oberen Saline. Hier fand Bismarck nicht nur Erholung, sondern fällte Entscheidungen von weltpolitischer Bedeutung.

In der Sonderausstellung „Beste Bilder – Deutscher Cartoonpreis 2022“ strapazieren über 70 preisgekrönte Cartoons die Lachmuskeln und regen zum Nachdenken an. Die Ausstellung ist bis 17. September zu sehen. Internet: museum-obere-saline.de red