Auch im vergangenen Jahr waren die Damen der Strick- und Häkelgruppe unter der Leitung von Magdalena Dünisch, die sich sehr regelmäßig im Seniorenraum des alten Rathauses treffen, sehr aktiv. Sie stricken und häkeln nicht nur für sich selbst oder für ihre Freunde und Verwandten, sondern in erster Linie für Veranstaltungen wie Oster- und Weihnachtsmärkte.

Dort werden die Socken, Mützen, Fußwärmer, Schals oder Pullover verkauft. Das Geld geht dann an gemeinnützige Organisationen. Beim Weihnachtsmarkt in Thundorf im letzten Jahr kamen so über 700 Euro zusammen. Sie wurden auf 1000 Euro aufgestockt, die beim letzten Treffen im alten Jahr verteilt wurden.

Magdalena Dünisch, die seit vielen Jahren die Strick- und Häkelgruppe leitet, freute sich auf diesen Tag ganz besonders. Neben den Mitgliedern, die nicht nur aus dem Ortsteil Poppenlauer selbst, sondern auch aus Nachbargemeinden kommen, hatten sich auch die Kinder vom Kindergarten Lauerland angesagt. Sie begannen auch gleich, ein paar Lieder zu singen.

Drei Geldspenden übergab Magdalena Dünisch: Martina Roth bekam für den Heimatverein 400 Euro , Florian Allenbach für das Erhard-Klement-Haus ebenfalls 400 Euro und Christina Wirsching für das Tierheim Wannigsmühle 200 Euro .

Dünisch gab einen kurzen Rückblick auf das Jahr 2022 und erwähnte die Teilnahme an mehreren Oster- oder Weihnachtsmärkten. Die bei den Treffen angefertigten Strickwaren würden verkauft oder gespendet und dienten immer einem guten Zweck, betonte sie. Auch wurde vieles an Hilfsorganisationen gegeben. Sie bedankte sich ausdrücklich beim Vorsitzenden des Georgsvereins, der immer dafür sorgt, dass der Seniorenraum im alten Rathaus immer zur Verfügung steht.