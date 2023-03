Damit die Versorgung pflegebedürftiger Menschen sowie deren An- oder Zugehörigen verbessert wird, gibt es im Landkreis Bad Kissingen das Pflegenetzwerk „Kompetenz-Netzwerk Demenz und Pflege“. Hier werden Akteure und Akteurinnen miteinander vernetzt und ins Gespräch gebracht mit dem Ziel, die Versorgung Pflegebedürftiger und die Unterstützung pflegender Angehöriger zu verbessern. „Die Vernetzungspartner – das sind zum Beispiel Vertretungen der Wohlfahrtsverbände, der Carl von Heß Sozialstiftung, der Hospizverein aber auch die Gesundheitsregion-plus, das Mehrgenerationenhaus oder Selbsthilfegruppen, wie es in einer Presseinfo des Landratsamtes Bad Kissingen heißt. „Sie haben sich zusammengeschlossen, um gemeinsam Lösungen in der überaus angespannten Pflegelandschaft zu entwickeln“, erläutert Tanja Büchs, die zusammen mit Barbara Bössenrodt beim Landkreis Bad Kissingen zuständig für das Pflegenetzwerk ist.

Ein Ergebnis der Vernetzung ist die Reihe „Pflege Aktiv 2023“, bei der sich pflegende Angehörige informieren und austauschen können. Start der Reihe ist am Dienstag, 21. März. Die Veranstaltung beginnt um 14 Uhr und dauert bis etwa 16 Uhr.

Geplant ist eine Besichtigung der neuen Musterwohnung von „Dein Haus 4.0 Unterfranken“ am Berliner Platz, Münchner Straße 5. Anschließend gibt es die Gelegenheit zum Erfahrungsaustausch über die eigene Pflegesituation. Moderiert und geleitet wird der Nachmittag von Barbara Bössenrodt.

Künftig soll es jeden Monat eine Veranstaltung geben, wie ein Vortrag über die Wahrnehmung von Bewegungen, ein Filmabend oder ein Vortrag zum erfolgreichen Gründen einer Selbsthilfegruppe.

Das Programm ist im Internet abrufbar unter kg.de/pflegenetzwerk. Anmeldungen sind möglich unter Tel.: 0971/801 5151 oder per E-Mail an: pflegenetzwerk@kg.de. red