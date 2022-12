Klasse 2000 ist ein Projekt zur Gesundheitsförderung und trägt seit dem Jahr 2005 das Spenden-Siegel des Deutschen Zentralinstituts für soziale Fragen. Mit dem Programm werden in Grundschulen den Schülern und Schülerinnen die Themen Gesundheitsförderung , Sucht- und Gewaltvorbeugung nähergebracht. Dazu stehen Gesundheitserzieherinnen und -erzieher zur Verfügung, die auf spielerische Art mit dem Maskottchen „Klaro“ die Kinder für diese Themen begeistern sollen.

In der Sinnberg-Grundschule kann das Programm dank einer Gruppe von Sponsoren in allen Klassen stattfinden, wie das Bad Kissinger Fachlabor für veterinärmedizinische Diagnostik Laboklin in einer Meldung an die Presse berichtet. Laboklin unterstütze das Programm seit einigen Jahren, denn der Schuletat reiche dafür nicht aus.

In der Vorweihnachtszeit besuchten Elisabeth Müller und Nicoleta Stoia von Laboklin die Sinnberg-Grundschule . Beide wollten die Klasse 2d kennenlernen und hatten eine Tasche voll von Reflektoren in Form von grünen Bären im Gepäck. Damit die Kinder in der dunklen Jahreszeit gut gesehen werden und sicher in der Schule ankommen, habe Elisabeth Müller für alle Zweitklässer einen solchen Reflektor gesponsert, wie es weiter in der Pressemitteilung heißt.

Im Gespräch habe man ge-merkt, dass die Kinder bereits ganz genau wissen, wie sie sich in der dunklen Jahreszeit ausrüsten müssen, um vor allem für Autofahrerinnen und Autofahrer gut sichtbar zu sein. Dennoch hätten sie die Reflektoren sehr gerne angenommen, denn zu viel Sichtbarkeit könne es schließlich nicht geben.

Laboklin-Geschäftsführerin Elisabeth Müller ist überzeugt: „Wir wollen helfen, dass die Kinder sicher durch die dunkle Jahreszeit kommen, genauso wie wir helfen wollen, dass Umgang mit Gesundheit, Sucht und Gewalt den Kindern professionell nahegebracht wird. Damit können wir in unserer Gesellschaft gar nicht früh genug anfangen.“ Wer mehr über Klasse 2000 wissen möchte, kann sich im Internet informieren, und zwar unter klasse2000.de/das-programm/gesundheitsfoerderung-und-praevention. red