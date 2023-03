Vor rund viereinhalb Jahren ist im Unesco-Biosphärenreservat ein besonderes Projekt gestartet: In Zusammenarbeit mit der Biosphärenregion Berchtesgadener Land wurde in der Rhön von der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt untersucht, ob und wie sich Naturerfahrungen positiv auf die psychische Gesundheit auswirken. Als Kooperationspartner in der Rhön diente die Psychosomatische Abteilung der Hescuro Kliniken Bad Bocklet. Ende März lag der Abschlussbericht vor – die wichtigsten Ergebnisse stellt die Psychologin Katharina Thümer am Donnerstag, 13. April, von 19.30 bis 21 Uhr in einem Online-Vortrag vor.

Die Referentin ist Projektmitarbeiterin bei der Bayerischen Verwaltung des Unesco-Biosphärenreservats Rhön. Gemeinsam mit ihrem Kollegen Maik Prozeller, Ranger und Wildnispädagoge, hat Thümer mit Patientinnen und Patienten der Psychosomatischen Abteilung der Hescuro Kliniken Bad Bocklet eigens entwickelte naturbasierte Angebote erprobt.

Darauf aufbauend hat ein Team der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt die Wirksamkeit der Angebote auf die psychische Gesundheit sowie naturbezogenen Haltungen der Teilnehmenden wissenschaftlich evaluiert. Ziel war unter anderem, die Zusammenhänge zwischen Naturerfahrungen und der psychischen Gesundheit aufzudecken. Finanziert wurde das Projekt durch das Bayerische Umweltministerium und das Bayerische Gesundheitsministerium. Weitere Infos finden Interessierte unter biosphaerenreservat-rhoen.de/green-care.

Alle Hintergründe und die wichtigsten Ergebnisse stellt Katharina Thümer in dem Online-Vortrag am 13. April vor. Die Reihe „In der Rhön, für die Rhön“ richtet sich nicht nur an Fachleute, sondern vor allem an die interessierte Bevölkerung. Die Forschungsarbeit im länderübergreifenden Unesco-Biosphärenreservat Rhön soll mit der Vortragsreihe allgemeinverständlich zugänglich gemacht werden.

Online zuschalten

Der Vortrag findet auf der Plattform Edudip statt. Nach der Anmeldung erhalten die Teilnehmenden ihren persönlichen Zugangslink. Den Link zur Anmeldung finden Sie unter biosphaerenreservat-rhoen.de. „Green Care – Natur und psychische Gesundheit. Ergebnisse aus dem Forschungsprojekt“. red