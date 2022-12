Mit einer ganz besonderen Aktion namens „Winterzauber im Kuhstall“ wurden Familien mit einem onkologisch erkrankten Kind im Rahmen der psychosozialen Nachsorge der Universitäts-Kinderklinik Würzburg verwöhnt. Auf dem in Oberthulba gelegenen Erlebnisbauernhof der Familie Wagenbrenner durften sechs Familien ein rundum gelungenes Programm genießen und sich sprichwörtlich verzaubern lassen.

Die Kinder und ihre Eltern lernten an diesem Nachmittag das Leben der Tiere auf dem Bauernhof hautnah kennen und halfen tatkräftig beim Versorgen der Kühe mit. Um sich aufzuwärmen, warteten im Anschluss viele Leckereien auf die Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Das Ganze wurde mit einem Lagerfeuer, Stockbrot und einer schönen Weihnachtsgeschichte abgerundet.

Durchgeführt wurde das Programm von Anja Wagenbrenner, Erlebnisbäuerin und Erzieherin, die von ihrer ganzen Familie unterstützt wurde, um solch eine Aktion auf die Beine zu stellen. Mit viel Einfühlungsvermögen, Kreativität und Knowhow, hat sie allen einen außergewöhnlichen und unbeschwerten Tag beschert, den vor allem die Kinder nicht so schnell vergessen werden.

Aktionen und Veranstaltungen wie diese werden bereits seit 2012 von dem psychosozialen Nachsorge-Team der Universitäts-Kinderklinik organisiert und angeboten. Das Besondere an diesem Ausflug war allerdings, dass dies von Hans Krambo, dessen Enkel leider dieses Jahr an einem Gehirntumor verstorben ist, mitorganisiert und finanziert wurde. Es ist ihm ein Herzensanliegen, derartige Veranstaltungen für die Familien zu unterstützen, da er weiß wie wichtig der Kontakt und der Austausch unter Gleichgesinnten ist. So hat er in diesem Jahr über 1.500.000 Kronkorken gesammelt, um mit dem Erlös den Familien solch eine Auszeit zu ermöglichen. Ein besonderer Dank gilt der Familie Wagenbrenner für die Ausrichtung der Herzenstage Jonas im Juni und Dezember. red