Zahlreiche Wildunfälle beschäftigten die Streifen der Polizeiinspektion Bad Brückenau am Dienstag.

Um 7.40 Uhr krachte es auf der Staatsstraße 2431 von Schondra in Richtung Geroda. Ein Pkw kollidierte hier mit einem Reh, welches unvermittelt vor das Auto rannte. Hier entstand laut Schätzungen im Polizeibericht ein Sachschaden in Höhe von 5000 Euro. Die Fahrerin blieb trotz des heftigen Aufpralles zum Glück unverletzt. Das Reh flüchtete auf eine Wiese.

Am Abend gegen 19.45 Uhr stieß eine 18-jährige Fahranfängerin mit ihrem Auto mit einem Reh zusammen. Sie war auf der Fahrt von Gefäll in Richtung Oberbach. Der Schaden wird hier von den Beamten auf 1000 Euro beziffert. Das Reh blieb vermutlich unverletzt und rannte in den Wald.

In die Leitplanke

Um 23.45 Uhr wich eine Autofahrerin bei Zeitlofs einem Reh aus und fuhr in die Leitplanke. Sie blieb unverletzt. Es entstand nur geringer Sachschaden.

Mittwoch krachte es dann gegen 5 Uhr gleich zweimal: Bei Riedenberg kollidierte ein Autofahrer mit seinem Fahrzeug mit einem Reh. Hier wurde die Kennzeichenhalterung am Pkw leicht beschädigt. Das Tier hatte keine Verletzungen. Wenige Minuten später, an gleicher Stelle, stieß ein Pkw wiederum mit einem Reh zusammen. Auch hier rannte das unverletzte Tier davon. Am Auto entstand ein Schaden in Höhe von etwa 500 Euro.

In allen Fällen wurden die jeweiligen Jagdberechtigen informiert. pol