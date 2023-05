Fast auf den Tag genau fand vor 20 Jahren das erste Seifenkistenrennen im Stadtteil Poppenroth statt. So kamen 2023 wieder einige Jugendliche auf die Idee, so etwas könnten wir doch auch mal organisieren. Das Orgateam um Christoph und Phillip Metz, Felix und Simon Wimmel, unterstützt von Paul Pfrang und Emma Karollus, schmiedete eine Ausschreibung, worin alle Bedingungen zur Teilnahme hinterlegt wurden. Mit Plakaten und Werbung im Internet war die maximale Teilnehmerzahl von 25 Seifenkisten-Besatzungen schnell erreicht, heißt es in einer Mitteilung.

Jetzt ging es darum, eine geeignete Startrampe zu bauen, die Modalitäten wie Zeitmessung, Streckengestaltung, Sicherheit und Bewirtung der Zuschauer zu organisieren. Die Helferliste wurde von den Eltern und Freunden mit Eifer gefüllt. „Wir wollen es uns doch nicht nehmen lassen, auch noch nach 20 Jahren nochmals mit an den Start zu gehen, um zu schauen, wie schnell wir noch unterwegs sind“, so die Seniorenfahrer.

Zwei Durchgänge auf Zeit

Die Teilnehmer rückten mit den tollsten Seifenkisten an, so dass Aussehen und verbaute Technik nichts zu wünschen übrig ließen. Aus Poppenroth , den umliegenden Ortschaften, ja sogar aus Schweinfurt kamen die Teilnehmenden. Es galt zwei Durchgänge auf Zeit zu fahren. Des Weiteren gab es eine Zuschauerabstimmung, welche Seifenkisten die schönsten sind. Das schlechte Wetter brachte dem Highlight keinen Stimmungseinbruch. Die Zuschauer beobachteten zahlreich versteckt hinter den Strohballen den Rennverlauf. Tobender Beifall gab es für jede Fahrt. Mit einer entsprechenden Preisverteilung wurden die schnellsten und großartig aussehenden Seifenkisten mit ihren Fahrern belohnt. Das Resümee der Veranstaltung ergab, das Ganze zu wiederholen und es zeigte, dass die Senioren doch etwas an Risiko und Schnelligkeit verloren haben.

Die schnellsten Fahrergruppen waren Henrich Koch und Simon Schottdorf mit 20,5 Sekunden, Paul Pfrang mit 23,3 Sekunden, gefolgt von Simon Wimmel mit 23,8 Sekunden. Die Zuschauer wählten als schönste Seifenkisten auf den 1. Platz die Startnummer 95 (mit 32 Stimmen), Familie Karollus. Auf den 2. Platz kam die Startnummer 533 (18 Stimmen), Paul Pfrang und auf den 3. Platz die Startnummer 01 (14 Stimmen), Lenni Dresbach. Den 4. Platz mit der Startnummer 100 erreichte mit zwölf Stimmen Anton Laxgang, gefolgt auf dem 5. Platz von der Startnummer 666 mit elf Stimmen von Jochen Schaub und Rebekka Reuß. red