Zwei Teams aus insgesamt sieben Schülerinnen und Schülern der Klassen 5a und 5b des Frobenius Gymnasiums Hammelburg hatten in der 1. Runde des Wettbewerbs „Experimente antworten“ mit großem Erfolg teilgenommen. Sie waren damit in die 2. Runde dieses naturwissenschaftlichen Schüler-Wettbewerbs gekommen. Unter dem Motto „Eine faire Sache!“ ging es hierbei nun um die Erforschung von Biokunststoff. Der kann fair und aus nachhaltig gehandeltem Material hergestellt werden oder einfach selbst aus H-Milch und Essig in der Küche produziert werden, wie die Nachwuchswissenschaftlerinnen und -wissenschaftler am FGH eindrucksvoll bewiesen.

„Wir durften ihn dann in drei verschiedene Formen bringen, die man im Alltag sinnvoll einsetzen kann“, berichtet eine Teilnehmerin. Durch Zugabe von Backpulver und Wasser konnte der Kunststoff dann sogar in einen Klebstoff verwandelt werden, der teilweise besser klebte als so manch käufliche Variante.

Um die Klebewirkung mit dem käuflichen Klebstoff auch naturwissenschaftlich korrekt und objektiv zu vergleichen, konstruierten die Schülerinnen und Schüler ein Messgerät in Form eines Kraftmessers. Fotos der Vorrichtung und eine Tabelle mit den Versuchsergebnissen wurden in Form einer Dokumentation zusammen mit den Beschreibungen der Vorgehensweisen der weiteren Experimente nach München an das Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsforschung eingesendet.

„Die Spannung war groß, ob auch diesmal die Teilnahme mit großem Erfolg bewertet wurde“, berichtet die betreuende Lehrerin Christine Kreß. „Die Freude war riesig, als dann die Urkunden kamen und tatsächlich beide Teams das Spitzenprädikat erhalten hatten.“

Die Urkunden erhielten die erfolgreichen Nachwuchsforscherinnen und -forscher bei einer kleinen Preisverleihung in der Schule, deren Höhepunkt wie immer eine Knallgasexplosion im Ballon war.

Die jungen Nachwuchsforschenden des Frobenius-Gymnasiums haben nun in der 3. Runde die Möglichkeit den Superpreis zu gewinnen, heißt es in der Mitteilung der Schule weiter. red