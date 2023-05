Unter dem Motto „Komm zu uns, lerne uns kennen und übe mit uns Erste Hilfe “ stand der Aktionstag der Bereitschaften Fuchsstadt und Hammelburg.

Im BRK-Heim in Fuchsstadt lernten Sechs- bis Elfjährige, was bei verschiedensten Notfallszenarien zu tun ist. Nach dem Kennenlernen wurde es auch praktisch. Jeder durfte einmal einen Notruf absetzen, natürlich nur mit einer Ausbilderin am anderen Ende der Leitung und nicht mit der tatsächlichen Leitstelle in Schweinfurt. Gar nicht so einfach! Aber alle meisterten die erste Aufgabe erfolgreich. Anschließend ging es weiter über stabile Seiten- und Schocklage bis hin zur Versorgung von Wunden.

Absolutes Highlight waren die von Christina Wehner selbst geschminkten Wunden, welche der Übung einen sehr realistischen Charakter verliehen, so gab es einen „echten“ Schnitt in der Hand aus welchem (Kunst-)Blut herauslief.

Zum Abschluss durfte das gegenseitige Schminken von „blauen Flecken“ nicht fehlen. Hier durfte jeder mal ran und sein Geschick unter Beweis stellen. Nach dem Abschminken und einigen Spielen zwischendurch ging der Nachmittag auch viel zu schnell zu Ende.

Die Bereitschaften kündigten den Neuaufbau eines Jugendrotkreuzes an, welches sich im zweiwöchigen Abstand im BRK-Heim Fuchsstadt trifft, wie es in der Mitteilung weiter heißt. Ausbildungsstunden finden nach einem ersten Treffen im Mai am 20. Juni und am 4. Juli um jeweils 17.30 Uhr statt.

Interessierte Kinder zwischen sechs und elf Jahren, die lernen möchten, wie man bei einem medizinischen Notfall am besten reagiert, können einfach mal vorbeikommen. Kontaktmöglichkeit: brkfuchsstadt@gmail.com. red