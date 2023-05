Wie entsteht eigentlich ein Buch? Das erklärte Martin Eisenmann vom Bücher Pavillon in Bad Bocklet den Schülerinnen und Schülern der 5. und 6. Klasse an der Sinntalschule Wildflecken .

Er gab den Kindern einen Einblick in den Schreibprozess und erklärte, wie ein Autor Ideen für ein Buch entwickelt und diese dann in einem Konzept ausarbeitet. Anschließend erläuterte er, wie das Manuskript Korrektur gelesen und lektoriert wird, bevor es schließlich gedruckt und gebunden wird.

Im Anschluss präsentierte Martin Eisenmann das diesjährige Buch der Aktion „Ich schenk dir eine Geschichte“, das jedes Jahr vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels herausgegeben wird. Das Buch trägt den Titel: „Volle Fahrt ins Abenteuer“ von Katharina Reschke.

Martin Eisenmann verteilte Buchgeschenke an die Schülerinnen und Schüler , um ihnen die Freude am Lesen und an Büchern zu vermitteln. Die Schülerinnen und Schüler seien begeistert gewesen, heißt es in einer Pressemeldung der Sinntalschule Wildflecken . Der Besuch sei ein Erfolg gewesen und habe sicherlich dazu beigetragen, das Interesse der Schülerinnen und Schüler am Lesen und an Büchern zu wecken. red