Wie kann man Kinder zum Lesen motivieren? Dass Lesen als grundlegende Kulturtechnik wichtig ist fürs Leben, das wissen Erwachsene. Doch diese Erkenntnis hört sich erst einmal an wie eine lästige Pflicht, die es zu erfüllen gilt. Dabei ist doch Lesen so viel mehr. Es informiert, es regt die Phantasie an, es schafft Bilder im Kopf, ist eine Erholung.

Diese Erfahrung machte auch Anne Maar . Als Drehbuchautorin steckte sie zunächst viel Kreativität in ihre Werke, nur um festzustellen, dass letzten Endes die Realisierung im Film ganz anders war als das, was sie sich vorher vorgestellt hatte. Also begann sie, Kinderbücher zu erfinden, ganz in der Tradition ihres Vaters Paul Maar („Anne will ein Zwilling werden“, „Das Sams“ und andere). Die blieben auch im Druck genauso wie in ihrer Vorstellung. Erst viele Bilderbücher und Kinderbücher später erbte die Autorin das Theater Schloss Maßbach von ihren Großeltern.

Heute verbringt sie den Großteil ihrer Zeit als Intendantin des Fränkischen Theaters, doch zum Glück für die Henneberg-Schüler fand sie doch die Zeit, die zweiten, dritten und vierten Klassen zu besuchen. So hatten diese die seltene Gelegenheit, eine echte Autorin kennenzulernen, die noch dazu aus der Heimat stammt. Natürlich kann eine Lesung nicht umsonst sein, doch die Schüler und Schülerinnen wurden großzügig vom Elternbeirat unterstützt.

Sehr ausdrucksstark und spannend las Anne Maar aus ihren eigenen Werken vor, überwiegend sehr ansprechend illustrierten Bilder- und Kinderbüchern, wie zum Beispiel „Das Geheimzimmer“ oder „Pozor“ für die „Großen“ sowie „Ein Wunschhund für Oskar“, „Käfers Reise“ und „Der Biberburgbaumeister Balthasar“ für die jüngeren Klassen. Daneben nahm das Gespräch zwischen Anne Maar und den Kindern eine wichtige Rolle ein.

Sympathisch brachte sie den Zuhörern näher, wie ein Buch entsteht, wie Ideen wachsen und wie schön es ist, seine eigenen Bücher im Regal stehen zu haben. Auf die Frage, welches denn ihr Lieblingsbuch sei, antwortete sie: „Keines, denn ich mag jedes auf seine eigene Art.“

Hätte man den Kindern direkt im Anschluss Anne Maars Bücher in die Hand gedrückt – sie wären trotz des guten Wetters sicherlich im Klassenzimmer geblieben, um zu lesen, heißt es in der Mitteilung der Schule. red