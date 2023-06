Philipp Bauerschubert

Um 7 Uhr bietet sich am kommenden Donnerstag, 8. Juni ( Fronleichnam ), dem Betrachter bei einem Gang durch das unterfränkische Thundorf , ein festliches, farbenprächtiges Bild. Circa zwei Kilometer lang schlängelt sich wieder traditionell – schon seit 75 Jahren – der legendäre Blumenteppich bisher ohne Lücken durch die Straßen, an den Straßenrändern beflaggt über die gesamte Strecke mit Fahnen.

Die vielen Besucher aus Nah und Fern sind jedes Jahr begeistert von der Blütenpracht und den christlichen Ornamenten, die auf den Teppich gezaubert sind.

Dass es so etwas noch gibt, bei immer leerer werdenden Kirchen, und viele mit dem Fronleichnamsfest rein gar nichts mehr anfangen können, ist bewundernswert, sagte im Vorjahr eine Besucherin und Teilnehmerin. Sie fügte noch hinzu: Hauptsache ein Feiertag, denken viele, wo ich frei habe und nicht zur Arbeit muss. Dabei ist Fronleichnam mehr als nur Tradition, es ist die Verehrung des Allerheiligsten.

Schon vor 5 Uhr morgens ist das halbe Dorf auf den Beinen, um den Teppich zu legen. Die Männer sind für die groben Vorarbeiten, wie Gras und Sägemehl streuen, zuständig, die Kinder helfen begeistert mit. Die Frauen sind zuständig für die Feinheiten und Blumenornamente.

Schon Tage vorher werden Blumen und Gräser gesammelt, nicht nur in der näheren Umgebung und den heimischen Gärten. Denn seit einigen Jahren fahren Freiwillige sogar bis in die Hohe Rhön, um hauptsächlich Lupinen zu sammeln. Dies geschieht mit Genehmigung des Landschaftspflegeverbandes, der auch die Fläche zuweist. Diese Aktion wird von Altbürgermeister Anton Bauernschubert (Tel. 09724/694) und der Dorfgemeinschaft Thundorf organisiert.

In diesem Jahr startet die Fahrt in die Rhön am Dienstag, 6. Juni, um 8.30 Uhr ab dem Rathaus. Wer mit in die Rhön fahren möchte (eventuell mit eigenem Pkw oder in Fahrgemeinschaft) sollte sich bis spätestens Montag, 5. Juni, bei Anton Bauernschubert melden.

Ein Appell richtet sich noch an alle Bewohnerinnen und Bewohner von Thundorf , die nicht am Streckenabschnitt des Teppichs liegen (Siedlungen), dass sie mithelfen an unbewohnten bzw. an Abschnitten mit älteren und kranken Personen.

Beim Großteil der Streckenabschnitte wird Gras, in der Esther-von-Rosenbach-Straße gefärbtes Sägemehl als Teppichgrundlage verwendet.