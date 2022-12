Um den im Ernstfall herbeigerufenen Sanitätern und Notärzten die Arbeit zu erleichtern, stellt die VR-Bank Bad Kissingen eG den Menschen in der Region 2600 kostenlose SOS-Boxen zur Verfügung – und zeigt damit, wie einfach es ist, Leben zu retten, heißt es in einer Pressemitteilung der Bank.

Tritt ein Notfall ein und Erste Hilfe wird benötigt, bleibt in der Regel nicht viel Zeit. In manchen Fällen ist es den Personen zwar noch möglich, einen Notruf abzusetzen, jedoch können sie keine Angaben mehr zu ihrem Gesundheitszustand machen. Ähnlich verhält es sich mit Angehörigen, die zu Hilfe eilen, aber nichts Genaues zum Gesundheitszustand sagen können, heißt es weiter.

Wertvolle Zeit sparen

Eine SOS-Box im Kühlschrank ist die Lösung, um im Notfall wertvolle Sekunden einzusparen und den Ersthelfern sowie dem Notarzt die Arbeit zu erleichtern. In so einer SOS-Box sind alle wichtigen Informationen zur Person enthalten: Welche Vorerkrankungen hat derjenige? Welche Medikamente werden eingenommen? Gibt es Personen, die kontaktiert werden sollen? Dies hilft dabei, richtig zu reagieren und den Patienten bestmöglich zu versorgen. Um einen wichtigen Beitrag zur Unterstützung der Hilfskräfte zu leisten, stellt die VR-Bank Bad Kissingen eG unter dem Motto „VR hilft Leben zu retten“ 2600 hochwertige SOS-Boxen für die Menschen in der Region bereit, teilt die VR-Bank weiter mit.

Gesundheitspass ausfüllen

Eine SOS-Box bietet sich vor allem für chronisch kranke, alte oder alleinstehende Menschen an und kann ab sofort in allen Filialen der VR-Bank Bad Kissingen eG abgeholt werden. Dann muss nur noch der darin enthaltene Gesundheitspass ausgefüllt beziehungsweise ein aktueller Medikamentenplan beigelegt und die zugehörigen Aufkleber an Wohnungs- und Kühlschranktür befestigt werden.

Diese verraten Sanitätern , dass es hier eine SOS-Box im Kühlschrank gibt. Dadurch kann lebensrettende Zeit gespart werden, und Betroffene können sich zu Hause ein Stück sicherer fühlen, heißt es abschließend in der Pressemitteilung. red