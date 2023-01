Bad Kissingen wurde zusammen mit zehn anderen weltberühmten Kurstädten wie Karlsbad, Spa oder Vichy zum Welterbe ernannt. Bei der Erlebnisführung „Ein Streifzug durch Bad Kissingen als Unesco-Welterbe “ wandeln Interessierte auf den Spuren dieses kulturellen Erbes und erfahren, welche Bedeutung die Kuranlagen und der Kurgarten, die Brunnenfrauen und das Kurorchester, heute als Staatsbad Philharmonie Kissingen bekannt, dabei bis

heute inne haben.Die Führung beginnt am Samstag, 14. Januar, um 10 Uhr. Treffpunkt ist an der Tourist-Information Arkadenbau. Dort sind auch Karten erhältlich, sowie unter Tel. 0971/804 84 44 und per Mail an kissingen-ticket@badkissingen.de. red/Foto: Heji Shin