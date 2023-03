Vom 31. März bis 2. April finden die Europäischen Tage des Kunsthandwerks statt.

In Schwarzenfels gibt Peter Hromek, Am Güntershof 1 Einblicke in die Welt des Drechselns. Er fertigt mehrachsig gedrechselte Gefäße wie Salz- Pfeffer- und Gewürzmühlen. Die Besucher erwartet ein kulinarischer Einblick in die Welt der Gewürze und die Handhabung der Mühlen.

Skulpturen aus Ton und Beton

In der unmittelbaren Nachbarschaft, Am Güntershof 4, öffnet Gerti Hartmann ihre Türen und zeigt ihre Skulpturen aus Ton und Beton.

Die Dritte im Bunde ist Christel Hochhaus, Ringstr. 2a in Schlüchtern/Vollmerz. Sie fertigt Papyrus aus Gemüse und Obst. In ihrer Werkstatt zeigt sie Besuchern den Herstellungsprozess aus Lauch, Rotkohl, Erdbeeren, Rettich, Kürbis und vielem mehr.

Ins Gespräch kommen

An den drei Tagen sind die Künstler von 11bis 18 Uhr anwesend und freuen sich über regen Besuch und Interesse.

Organisiert werden die Europäischen Tage des Kunsthandwerks bundesweit durch die Landes-Handwerkskammern und den Bundesverband Kunsthandwerk . red