Bereits zum 13. Mal wird am Samstag, 14. Januar, 19 Uhr, „Classic Brass“ in der evangelisch-lutherischen Auferstehungskirche in Poppenlauer gastieren. Wenn das weitgereiste Ensemble das Publikum mit dem Fanfaren-Rondeau aus der ersten „Suite de Symphonies“ des Versailler Hofkomponisten Jean-Joseph Mouret begrüßt, erwartet die Zuhörer ein ganz besonders glanzvoller und zu Herzen gehender Abend, heißt es in einer Pressemitteilung des Ensembles. Veranstalter ist das Team der evangelisch-lutherischen Auferstehungskirche Poppenlauer .

Vom Dresdner Trompeter Jürgen Gröblehner im Herbst 2009 gegründet, hat das Ensemble über 900 Gastspiele erfolgreich bestritten. Die fünf sympathischen Profimusiker aus Deutschland und Ungarn präsentieren in ihrer 14. Konzertsaison das Programm „Music For Your Soul“.

Was ist das Besondere an „Classic Brass“? Zum einen beherrschen die fünf adretten Herren ein ausgesprochen breit gefächertes Repertoire, angefangen mit Werken aus der Renaissance bis hin zur Moderne. Dabei überschreiten sie gekonnt und ungezwungen sowohl nationale als auch stilistische Musikgrenzen. Zum anderen verblüffen die Leichtigkeit und Präzision des Zusammenspiels und ziehen Kinder und Erwachsene in ihren Bann, so die Pressemitteilung. Umrahmt wird der Abend von einer humorvollen Moderation voller Witz und Charme. Der Eintritt ist frei. Um einen angemessenen Beitrag zur Deckung der Kosten wird gebeten, heißt es. red