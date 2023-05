Nach zwei Jahren fand die Generalversammlung der Chorgemeinschaft Thulba endlich wieder in der vertrauten „Alten Kanzlei “ statt. Die Vorsitzende Sieglinde Bürger und mit ihr alle Aktiven freuten sich sichtlich, dass nun wieder mitten im Dorf geprobt werden kann.

Der Chor kann auf 69 Fördermitglieder bauen, davon singen 21 aktiv in den Ensembles „TraditionsChor“ und „fun@music“. Die beiden Chöre absolvierten seit Mitte Mai 2022 einige Auftritte, von der beliebten Maiandacht an der Lourdes-Grotte hinter der Lambertus-Kirche bis zum Friedensgebet. Der Festgottesdienst St. Lambertus und das Adventskonzert waren Höhepunkte des Jahres.

Vorsitzende Bürger dankte Yvonne Roth-Wächter, Leiterin fun@music, wie auch Herrn Nikolaus Metz, Chorleiter TraditionsChor, für ihren Einsatz und ihr Engagement, gerade auch in der Corona-geplagten Zeit, in der im Feuerwehrhaus, in der Kirche und sogar per „Zoom“ über Internet geprobt wurde. Die beiden Chorleiter stellten ihrerseits fest, dass auf die Aktiven Verlass ist. Dennoch gab es einen Wermutstropfen: Auch in Thulba fehlen Sänger und Sängerinnen. Beide forderten dazu auf, sangesfreudige Frauen und vor allem Männer anzusprechen und für den Chor zu begeistern.

Der Dank der Vorsitzenden ging an die Fahnenabordnung, die praktisch ein „Selbstläufer“ ist, an die Damen, die das „ChorCafé“ betreiben, an die Kuchenbäckerinnen und an die beiden Damen, die die Kuchen organisieren. Gedankt wurde der „Putzkolonne“, die einmal im Jahr die Kanzlei von oben bis unten blankputzt, und für die Hausmeistertätigkeiten sowie den Spendern.

Im vergangenen Juni wurde für den Fahnenraum ein Verdunkelungsrollo angeschafft, den die Gemeinde bezahlt hat. Für dieses Jahr haben sich die Aktiven vorgenommen, die veralteten Sanitäranlagen zu erneuern. Hier sollen Vorschläge erarbeitet und Kostenvoranschläge eingeholt werden, die Arbeiten werden dann durch Vereinsmitglieder ausgeführt.

Schatzmeisterin Annemarie Emmerth bescheinigte, dass sich der Kontostand trotz weniger Aktivitäten nicht wesentlich verringert hat.

Große Freude bereitete die Ehrung verdienter Fördermitglieder. Bereits 2021 feierten Jubiläum für passive Mitgliedschaft: Marianne und Arthur Neder sowie Werner Gärtner jeweils für 25 Jahre; für 40 Jahre wurden geehrt: Rosemarie Reinhard, Irmtrud Back und Marita Weinert. 2022 war Simone Schuhmacher zehn Jahre Mitglied, bereits 40 Jahre waren dabei Carmen Hauck, Susanne Seelbach und Silke Straub.

Seit zehn Jahren aktiv ist Carmen Newell, bereits 25 Jahre singt Gertrud Büchner. Elisabeth Weigand und Bernhard Fenn sind dem Chorgesang bereits 50 Jahre treu.

Aber eine außergewöhnliche Ehrung konnte die Vorsitzende auch vornehmen, und zwar für stolze 130 Jahre aktives Singen. Dieses Rätsel soll gelöst werden: Drei Damen, eine Mama mit zwei Töchtern: Alexandra Sachs und Gudrun Werner sind jeweils seit 40 Jahren akiv, ihre Mama Helene Manger seit 50 Jahren. Bereits 2021 brachte es Karin Friedrich „ganz allein“ auf 65 Jahre aktives Singen in der Chorgemeinschaft Thulba .

Im Jahr 2023 konnten folgende Personen geehrt werden: für 40 Jahre Fördermitgliedschaft Gertrud Schlereth, Reinhold Weigand (†), der bis 2014 aktiver Sänger war, für 60 Jahre Winfried Trimbach und für 70 Jahre Leo Schmitt, ebenfalls bis 2014 aktiver Sänger. Für 60 Jahre Singen im Verein wurde Johanna Schmitt geehrt. Urkunden und Anstecknadeln vom Fränkischen Sängerbund, dem Deutschen Chorverband und vom Verein wurden den Jubilaren übergeben oder werden nachgereicht.

Im nächsten Jahr finden Neuwahlen statt. Coronabedingt wurde 2022 für eine verkürzte Amtsperiode gewählt. Die Wahl war schnell erledigt, der alte Vorstand ist gleichzeitig auch der neue und setzt sich wie folgt zusammen: Sieglinde Bürger (1. Vorsitzende ), Wolfgang Rügamer (2. Vorsitzender ), Annemarie Emmerth (Schatzmeisterin), Carmen Newell (Schriftführerin) und die Beisitzer Carina Baus, Bernhard Fenn und Elisabeth Weigand.

2. Bürgermeister Jürgen Kolb und Norbert Schmitt , Schatzmeister der Sängergruppe Bad Kissingen, würdigten das Engagement der Chorgemeinschaft und wünschten weiterhin Erfolg. red