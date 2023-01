Nach zwei Jahren Abstinenz ist es endlich wieder soweit: Der bekannte und traditionelle Faschingszug in Gräfendorf startet am Faschingssonntag, 19. Februar, um 13.31 Uhr. Die Gruppen stellen sich wieder ab 12.30 Uhr bis spätestens 13 Uhr am Bahnhof im Flurweg auf. Mitmachen kann jeder, der Lust dazu hat und gute Laune mitbringt.

Keine Traktoren und Lkw mehr

Die teilnehmenden Gruppen müssen aus versicherungs- und organisatorischen Gründen bis zum 13. Februar angemeldet werden (E-Mail an johannes_schmelz@web.de).

Wie das Gaudi-Team namens „Downunder“ in einer Mitteilung berichtet, gibt es einige neue Regelungen. Es sind demnach nur noch Fußgruppen mit Handwagen beziehungsweise Gruppen mit Kleinstfahrzeugen (Quad, Agria, Rasentraktor oder ähnliches) erlaubt – Traktoren, Sattelzüge etc. sind nicht mehr zulässig.

Ins Partyzelt erst ab 18 Jahren

Zutritt zum Partyzelt ist erst ab 18 Jahren möglich (Keine Anerkennung von Erziehungsbeauftragungen nach dem Jugendschutzgesetz als Begleitung von Jugendlichen unter 18 Jahren).

„Wir sind überzeugt, dass diese neuen Regelungen der Stimmung keinen Abbruch tun, sondern vielmehr zur Gaudi beitragen“, heißt es in der Mitteilung des Gaudi-Teams weiter. Die Entscheidung sei nach vielen Gesprächen mit Teilnehmern und Zuschauern getroffen worden.

Der Faschingszug führt wie gewohnt auf der Hauptstraße durch das Dorf und endet an der Turnhalle der Verbandsschule. Nach dem Zug geht die Party weiter in den Vereinsheimen, in dem Café vom Bäcker Sorrentino, beim Kinderfasching in der Turnhalle oder im großen Partyzelt auf dem Schulhof. Die Veranstalter weisen schon jetzt darauf hin, dass wieder eine verstärkte Polizeikontrolle und eine Einlasskontrolle zum Partyzelt durchgeführt wird. Die Polizei wird unter anderem Personen/Zuschauer kontrollieren, die PET-Flaschen mitführen und noch nicht volljährig sind. Zuschauer sollten also ihren Ausweis dabei haben, um der Polizei die Arbeit zu erleichtern und ins Partyzelt zu kommen.

In diesem Jahr werden auch wieder ab 12 Uhr Schnitzel, Leberkäse und Fischbrötchen im Dorfladen verkauft, sowie Bratwürste am und um den Dorfplatz angeboten.

Bestellungen für Gruppen nimmt „Unser Lädle“ unter Tel. 09357/5981474 entgegen. Speisen werden auch bei der Aufstellung im Flurweg zum Verkauf angeboten. red