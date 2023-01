Die Katholische Öffentliche Bücherei Ebenhausen hat die Corona-Pandemie gut überstanden. Im vergangenen Jahr konnte die Bücherei durchgängig geöffnet bleiben, wenn auch mit mancherlei Einschränkungen. Trotzdem blickt das Bücherei-Team auf ein äußerst erfolgreiches Lesejahr zurück.

50 Wochen lang war die Bücherei geöffnet, nur während der Weihnachtsferien blieb sie geschlossen. Es wurden beeindruckende 4794 Medien ausgeliehen (zum Vergleich 2021: 3213 Medien), also über 1500 Medien mehr als im Vorjahr. Im letzten Jahr gab es in der Ebenhäuser Bücherei 201 aktive Leserinnen und Leser, darunter mehr als zwei Drittel Kinder und Jugendliche. Ganz besonders erfreulich sind die sensationellen 47 Neuanmeldungen, hauptsächlich junge Familien mit Kindern.

Die Kundinnen und Kunden können unter 3028 Medien auswählen, davon 1524 Kinder- und Kindersachbücher, 628 Romane und Jugendbücher , 686 Sachbücher, 122 Zeitschriften und 38 Spiele. Seit Frühjahr 2022 werden auch Tonies verliehen. Aus einer großzügigen Spende der Stiftung Sonnenschein wurde ein Grundstock von 30 Tonies geschaffen, der in Kürze um etliche Exemplare erweitert werden soll. Im letzten Jahr wurden 241 Medien neu eingestellt und zusätzlich 291 Bücher zur Ergänzung des Buchbestandes aus der Austauschbücherei des Medienhauses der Diözese Würzburg beschafft. Besonders freut sich das Büchereiteam über die Leseratten , die übers Jahr am fleißigsten gelesen haben: Bei den Kindern bis 6 Jahren belegt Fiona Schröck mit 102 Entleihungen den ersten Platz, dicht gefolgt von Linus Schauber mit 98 und Ylvie Eckert mit 96 Entleihungen. Bei den erwachsenen Leserinnen und Lesern führen Claudia Dees mit 86 Büchern und bei den Senioren ab 60 Jahren Martina Wahler mit 105 Büchern die Bestenliste an.

Öffnungszeiten

Ausleihen kann man immer mittwochs von 16 bis 18 Uhr in der Bücherei Ebenhausen in der Pfarrgasse 3. Die Ausleihe ist kostenlos, nur bei Überziehung der zweiwöchigen Leihfrist, fällt eine kleine Mahngebühr an. Aktuelle Informationen sind auf der Büchereihomepage unter ebenhausen.koeb-unterfranken.de zu finden.