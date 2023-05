Anlässlich der Aktionswoche „Musik in Bayern“ veranstaltete die Grundschule Wartmannsroth zusammen mit der Musikvereinigung Wartmannsroth e.V. wieder einen gemeinsamen Musiktag. Bereits vor der Corona-Pandemie hatten solche gemeinsamen Aktionen stattgefunden. Zahlreiche Eltern fanden sich dazu zum Auftakt in der Turnhalle ein. Die Musikkapelle begleitete die Kinder und deren Lehrkräfte bei ihrem Einzug mit einem Ständchen. Rektorin Monika Hügel hieß besonders die Mitglieder des Musikvereins mit ihrem Vorstand André Reith willkommen. Mit dem Lied „Dieser Tag soll fröhlich sein“ begrüßten alle Klassen die anwesenden Gäste. In ihrer Ansprache ging die Schulleiterin auf die Bedeutung von Musik ein. Musik verbinde und mache glücklich. Am schönsten sei es, selber Musik zu machen. Damit jeder sein passendes Instrument entdecken kann, stellten die anwesenden Musiker in sechs Stationen, die im Schulgebäude verteilt waren, ihre Instrumente vor. Zusammen mit ihren Lehrerinnen und Eltern wechselten die Schülerinnen und Schüler aufgeteilt in Gruppen von Station zu Station und ließen sich Schlagzeug, Klarinette, Querflöte, Tuba, Tenorhorn, Trompete, Flügelhorn, Posaune, Saxophon und auch die Blockflöte näher erklären. Was das Besondere an jedem Instrument ist, wie man es spielt, wie viel es kostet und wie die Ausbildung verläuft, wurde von jedem Musikanten genauestens erklärt. An manchen Instrumenten durften sich die Schüler auch selbst ausprobieren und versuchen, einen Ton herauszubekommen.

Drei Kinder, die bereits ein Instrument bei der Musikkapelle spielen, stellten an den jeweiligen Stationen stolz ihr eigenes Instrument vor. Beim Schlagzeug war dies Emanuel Hoos (2. Kl.), bei der Klarinette Mia Stiller (3. Jg.) und bei der Trompete Merle Henning (4. Jg.). Am Ende des Musiktags traf man sich wieder in der Turnhalle, wo die Musikanten zum Abschluss das Frankenlied „Wohlauf, die Luft geht frisch und rein“ spielten, zu welchem die Kinder zwei Strophen mitsangen. In der Hoffnung, dass der ein oder andere vielleicht sein passendes Instrument für sich entdeckt habe, entließ Rektorin Monika Hügel alle Kinder und bedankte sich bei den Akteuren der Musikvereinigung für diesen gemeinsamen Musiktag. red