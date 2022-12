Das Rhön-Saale Gründer- und Innovationszentrum RSG Bad Kissingen bietet für das regionale Gesundheitswesen ab Februar 2023 im Rahmen seiner „Akademie für Gesundheitswirtschaft“ in Zusammenarbeit mit der IHK Würzburg-Schweinfurt wieder interessante berufsbegleitende Lehrgänge an.

Am 8. Februar 2023 startet der nächste kombinierte Zertifikatslehrgang „Qualitätsmanagement-Beauftragte/r im Gesundheitswesen ( IHK )“ und „Interne/r Qualitätsauditor/in im Gesundheitswesen ( IHK )“, der sich an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus Arzt- und Zahnarztpraxen , Medizinischen Versorgungszentren und Kliniken richtet, teilt das RSG in einer Pressemitteilung mit.

Neuerungen und Änderungen

Der Lehrgang vermittelt praxisnah die Kompetenzen, die zum Aufbau und der erfolgreichen Betreuung eines Qualitätsmanagement-Systems im Gesundheitswesen erforderlich sind. Im Zuge der Umstellung auf die DIN EN ISO 9001:2015 haben sich in den letzten Jahren regelmäßig Neuerungen sowie Änderungen bestehender Anforderungen für Unternehmen und Einrichtungen des Gesundheitswesens ergeben. Mit dem Zertifikatslehrgang „Digitalisierungsmanager/in im Gesundheitswesen ( IHK )“, der am 15. Februar 2023 in Kooperation mit dem Zentrum für Telemedizin startet, qualifizieren sich die Teilnehmer/innen für die Konzeption und Umsetzung digitaler Technologien in Gesundheitseinrichtungen. Der Kurs umfasst praxisorientiert alle relevanten Inhalte, um Digitalisierungsstrategien entwickeln und umsetzen zu können – von der Bedarfsanalyse über die Planung bis hin zur Implementierung der Infrastruktur. Darüber hinaus werden auch die rechtlichen Rahmenbedingungen und Vorgaben sowie die ökonomischen Aspekte der Digitalisierung im Gesundheitswesen beleuchtet. Der Lehrgang richtet sich an Mitarbeitende insbesondere aus Kliniken, Praxen, Pflegeeinrichtungen und dem Rettungsdienst.

Der Zertifikatslehrgang „Abrechnungsmanager/in ( IHK ) in der Arztpraxis“, der am 2. Mai 2023 beginnt, vermittelt die erforderlichen aktuellen Kenntnisse, um die durchgeführten ärztlichen Leistungen vollständig und wirtschaftlich abrechnen zu können. Die Wissensvermittlung erfolgt für alle Abrechnungssysteme praxisnah anhand zahlreicher Beispiele.

Der Lehrgang richtet sich an ärztliches Fachpersonal, Praxismanager/innen und alle Mitarbeiter/innen in Arztpraxen, die für die Abrechnung zuständig sind.

Die drei Lehrgänge bieten anerkannte Abschlüsse, es sind jeweils noch Plätze frei!

Interessenten erhalten weitere Informationen im RSG Bad Kissingen , Sieboldstr. 7, 97688 Bad Kissingen , Tel.: 0971/723 60, anfrage@rsg-bad-kissingen.de sowie online unter rsg-bad-kissingen.de.