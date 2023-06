Hammelburg — Der erste Teil der von Hammelburger Winzern organisierten „Weingenuss“-Veranstaltung auf dem Marktplatz fand guten Zuspruch bei den Freunden des Rebensafts, wie die Winzer Marcel Hümmler und Klaus Schäfer bestätigen. Mit musikalischer Untermalung von den „Acoustic Rockern“ am Freitag und der Band „Drüm Rüm“ aus Werneck am Samstag entwickelte sich zügig die erhoffte, weinselige Stimmung, die in den späteren Abendstunden von bunter Illuminierung unterstützt wurde.

Am Freitag, 16., und Samstag, 17. Juni, sind – jeweils ab 18 Uhr – die Weingüter Ruppert und Müller am Zug. Für Unterhaltung sorgen der kürzlich mit der Stadtplakette ausgezeichnete „Konny“ Albert mit seinen Mundartmelodien am Freitag sowie „George (Matthias Uebel) und die Clooneys“ am Samstagabend.