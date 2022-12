Der Verein ProJugend im Landkreis Bad Kissingen bietet seinen Mitgliedsgemeinden ( Markt Maßbach, Markt Burkardroth, Markt Oberthulba und Stadt Münnerstadt) den „Weihnachtszauber aus der Tüte“ an. Bei der Aktion werden Tüten mit weihnachtlichem Inhalt kostenlos an Familien mit Kindern oder Jugendlichen (pro Haushalt eine Tüte) verteilt. Anmeldung bei Larissa Kiesewetter, Tel. 0160/957 142 92 (Maßbach, Burkardroth, Münnerstadt) und Ina Pfeuffer, Tel. 0170/480 56 32 (Maßbach, Burkardroth und Oberthulba). Die Tüten können abgeholt werden: Im Markt Maßbach am Montag, 19. Dezember (Marktplatz Maßbach 17 bis 18 Uhr, Dorfplatz Poppenlauer 18.30 bis 19.30 Uhr); in der Marktgemeinde Burkardroth am Dienstag, 20. Dezember,(in Premich auf der Multifunktionsfläche von 15.30 bis 16.30 Uhr, am Pendlerparkplatz Lauter von 17 bis 18 Uhr und im Sozialhaus/Jugendraum Burkardroth von 18.30 bis 19 Uhr); im Markt Oberthulba am Mittwoch, 21. Dezember (Parkplatz Mehrzweckhalle 17 bis 18 Uhr, Parkplatz Thulbatalhalle 18.30 bis 19.30 Uhr); im Stadtbereich Münnerstadt am Donnerstag, 22. Dezember (Alte Schule Reichenbach 15.30 bis 16.30 Uhr, Marktplatz Großwenkheim 17 bis 18 Uhr, Marktplatz Münnerstadt 18.30 bis 19.30 Uhr). sek